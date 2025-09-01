Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh

01-09-2025 - 07:32 AM | Xã hội

Lực lượng chức năng sẽ làm rõ việc liệu người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Chiều hôm nay (31/8), DJ Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại diễn biến ồn ào xảy ra trước Nhà thờ Lớn ở Hà Nội. Trong clip, Ngân 98 mặc bộ Việt phục màu đỏ và chụp ảnh tại nhà Thờ Lớn, tuy nhiên buổi chụp bị ngắt quãng giữa chừng vì cô bị một số người yêu cầu rời đi. 

Những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Một người đàn ông quyết không cho cô tiếp tục chụp hình và có lời lẽ gay gắt.

Viết trên trang cá nhân, Ngân 98 cho biết cô háo hức mặc bộ đồ Việt phục để ghi lại bộ hình ý nghĩa: "Nhưng phải chăng Ngân đã check-in nhầm chỗ và bất ngờ bị đuổi thẳng thừng vì những quy định “đặc thù”. Ngân thật sự rất tủi thân khi đứng trước hàng chục camera đang quay lại khoảnh khắc bị quát “mở to mắt ra".

Tính tới thời điểm hiện tại, bài viết đã thu hút hơn 161 nghìn lượt like, 31 nghìn bình luận. 

Clip Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Tình huống gây tranh cãi trên MXH (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, chiều 31/8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể. Chính quyền làm rõ việc liệu người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Được biết, tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, quy định dành cho du khách tham quan: Trang phục: Không mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ. Khi vào bên trong: Không sử dụng đèn flash, điện thoại. Giữ yên lặng, không ăn uống. Không đội mũ. Không hút thuốc.

 

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền Nổi bật

Bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí phục vụ người dân theo dõi diễu binh 2/9

Bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí phục vụ người dân theo dõi diễu binh 2/9 Nổi bật

Công an Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ xem diễu binh

Công an Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ xem diễu binh

07:26 , 01/09/2025
Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

06:51 , 01/09/2025
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/9: Có lúc hứng mưa, nền nhiệt cao nhất 32°C

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/9: Có lúc hứng mưa, nền nhiệt cao nhất 32°C

21:45 , 31/08/2025
Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

19:33 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên