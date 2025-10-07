Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip người dân cầu cứu giữa biển nước Thái Nguyên khiến nhiều người xót xa: "Nhà có 2 em bé 1 tuổi và 2 tuổi, trong khu tầm 30 người mắc kẹt"

07-10-2025 - 13:43 PM | Xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nước lũ dâng cao đến tận mái nhà tại một khu dân cư ở Thái Nguyên, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong video đăng tải vào ngày 7/10, dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, chảy xiết, bao trùm cả khu vực. Nước gần như đã dâng cao ngập nóc nhà tầng một. Tiếng nước chảy xiết đầy sợ hãi. Kèm theo đoạn video là bài đăng tải đầy xót xa:

“Nhà em cần cứu hộ khu TNG La Hiên, Võ Nhai (Công ty may TNG Võ Nhai, Thái Nguyên). Nhà có 2 em bé 1 tuổi và 2 tuổi. Trong khu tầm 30 người mắc kẹt, nước lũ dâng cao. Khẩn thiết các cơ quan chức năng, bộ đội, công an, nhà hảo tâm hỗ trợ cứu nhà em ra khỏi vùng lũ với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.”

Clip: Tuyen Nguyen

Clip người dân cầu cứu giữa biển nước Thái Nguyên khiến nhiều người xót xa: "Nhà có 2 em bé 1 tuổi và 2 tuổi, trong khu tầm 30 người mắc kẹt"- Ảnh 1.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ lo lắng, gửi lời cầu nguyện và kêu gọi lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận khu vực bị cô lập.

“Nhìn nước ngập đến mái mà rùng mình. Mong các anh cứu hộ tới kịp, thương bà con và các em quá mấy em nhỏ quá”

“Hết trận lũ này đến trận lũ khác, thương bà con mình quá.” người khác chia sẻ.

Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa to kéo dài, gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều khu vực nội thị và các huyện, giao thông bị chia cắt. 

Trong 6 giờ (từ 21h ngày 6/10 đến 3h ngày 7/10), nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Hóa Thượng (Đồng Hỷ) 240mm, Dân Tiến (Võ Nhai) 213mm, Tràng Xá 192,2mm, phường Phan Đình Phùng 190mm, Nam Hòa 161,4mm...

Đáng lo ngại, chính quyền tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, với mực nước có thể cao hơn báo động 3 từ 2 đến 2,3m - vượt đỉnh 28,81m từng ghi nhận tại trạm Gia Bẩy trong cơn bão Yagi năm 2024.

Hiện lực lượng chức năng cùng quân đội, công an và dân quân địa phương đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

