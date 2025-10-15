[Clip] Shark Bình cam kết khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho nhà đầu tư
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech cho biết bản thân đã nhận thức được sai phạm và khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư vào đồng AntEx.
