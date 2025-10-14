Nhóm đấu tố có động thái gây bất ngờ ngay sau khi Shark Bình bị bắt

Hơn 14 giờ ngày 14-10, Hội Tuesday. danglonbank.vn, nhóm tác giả mới đây cáo buộc ông Bình chính là người đứng sau cú sập AntEx, vừa có bài viết mới sau nhiều ngày im ắng.

Shark Bình bị khởi tố

Cụ thể, nhóm này đăng với nội dung: "Chào anh em tôi đi đây. Xin lỗi ae nhiều. Chúc ae sớm nhận được lại tiền. Tạm biệt". Kèm theo đó là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số người liên quan đang làm việc với cơ quan chức năng.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn NextTech do doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch và một số công ty liên quan vào chiều cùng ngày.

Hội Tuesday. danglonbank.vn vừa đăng bài viết mới

Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về 2 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Lùm xùm bắt đầu từ đâu?

Sự việc bắt đầu ngày 24-9, ông Nguyễn Hòa Bình tổ chức livestream trên mạng xã hội và bất ngờ nhắc lại dự án AntEx, nền tảng tiền số từng gắn liền với tên tuổi ông từ năm 2021.

Trong bài phát biểu gây chú ý, ông thẳng thắn nhận định: "Nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Họ tung coin, gom vài triệu USD rồi bắt đầu "hư". Phần lớn không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này – nhà đầu tư mất tiền, còn chủ dự án lại ôm tiền hưởng lợi hợp pháp".

Shark Bình cho biết lý do ông lên tiếng sau nhiều năm là vì muốn chia sẻ trải nghiệm thật để cộng đồng cảnh giác, tránh lặp lại sai lầm khiến ông "mất tiền và danh tiếng".

Tuy nhiên, phát ngôn này nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng, bởi chính ông từng là nhà đầu tư và người tham gia phát triển AntEx – dự án đang bị điều tra.

Hai ngày sau, 26-9, ông tiếp tục livestream trên fanpage cá nhân với chủ đề "Tài sản mã hóa – Thời cơ và rủi ro".

Trong buổi trò chuyện, ông thừa nhận không có kiến thức chuyên sâu về blockchain nhưng vẫn giữ quan điểm rằng công nghệ này "chưa tạo ra giá trị thực", mà chỉ là "cuộc chơi của các nước lớn". Phát ngôn này gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng tiền số.

Không lâu sau, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết ẩn danh đăng tải trên Facebook "Hội Tuesday.danglonbank.vn", phản bác toàn bộ phát ngôn của Shark Bình.

Tác giả cáo buộc ông Bình chính là người đứng sau cú sập AntEx, khẳng định ông Bình đã rót trực tiếp 2,5 triệu USD vào dự án, giữ "chìa khóa ví" và bổ nhiệm kế toán trưởng của NextTech làm CFO để nắm toàn bộ dòng tiền.

Bài viết cũng phủ nhận cáo buộc thao túng giá token, cho rằng chính Shark Bình mới là người chỉ đạo việc xả token ngay sau khi AntEx được niêm yết trên sàn OKEX, và đặt câu hỏi: "2,5 triệu USD đầu tư ban đầu giờ ở đâu?".

Người viết tuyên bố có bằng chứng và yêu cầu Shark Bình công khai minh bạch tài chính.

Trước áp lực dư luận, ông Bình phản hồi ngay trên Facebook cá nhân có tích xanh, đăng liên tiếp hai bài viết khẳng định mình bị vu khống.

Ông nói: "Mục đích của tôi là lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối, vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua, ra ánh sáng".

Ông còn thách thức người tố cáo xuất hiện công khai trong một buổi livestream đối chất trực tiếp để làm rõ mọi việc.

Shark Bình còn chỉ đích danh người đứng sau vụ việc là "LVL (hay LL)", một cựu nhân viên kỹ thuật từng được ông tin tưởng và "nhiều lần giúp đỡ".

Theo lời ông, đây là người được ông bổ nhiệm làm CTO của AntEx, nắm toàn bộ quyền truy cập hệ thống: "Tôi sai lầm khi giao cho anh ta Key, Code, ví Blockchain…".

Ông Bình cáo buộc người này cài mã backdoor, đánh cắp token của nhà phát triển, "úp bô" (rug-pull) khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng, và sau đó biến mất cùng dữ liệu.

Các cổ đông AntEx, theo ông, đã thu thập bằng chứng để làm việc với cơ quan chức năng, nhưng việc xử lý gặp khó khăn do crypto chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, còn dấu vết điện tử dễ bị xóa hoặc ẩn danh.

Shark Bình gọi các thông tin lan truyền là "một chiều và có chủ đích", đồng thời cho rằng người đăng bài ẩn danh rất có thể chính là nhóm kỹ thuật ẩn danh từng thao túng hệ thống AntEx.

Sau đó, hai bên liên tục tung bằng chứng, tố cáo qua lại trên mạng xã hội, khiến vụ việc ngày càng phức tạp.

Sự việc sau đó, Công an TP Hà Nội vào cuộc làm rõ cáo buộc liên quan đến dự án tiền số AntEX. Lực lượng chức năng đã xuất hiện ở công ty và nhà riêng của Shark Bình, đem đi nhiều thùng tài liệu khiến dư luận xôn xao.