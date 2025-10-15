Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Chiều 14/10, tại hội nghị của CATP Hà Nội thông tin đến các cơ quan báo chí trung ương, thành phố về kết quả điều tra 5 chuyên án đặc biệt xuất sắc khám phá trong thời gian qua; CQĐT - CATP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex", cùng Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; còn gọi là "Shark" Bình - trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) và 9 đối tượng.

Ông Bình bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, đến nay đã niêm phong, kế bên, phong tỏa số tiền, tài sản đặc biệt lớn liên quan đến tội phạm, tài sản do phạm tội mà có, tổng giá trị tài sản lên đến 900 tỷ đồng.

Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người bị khởi tố

Tài sản bị thu giữ sẽ xử lý thế nào, các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Trao đổi với PV, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, dưới góc độ pháp lý thì đây là vật chứng của vụ án hình sự, là những tài sản có liên quan đến tội phạm hoặc do phạm tội mà có phải ngoài ra cũng có thể là tài sản hợp pháp của các bị can.

Việc xử lý tài sản này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc về xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự.

Bởi vậy, những tài sản chiếm đoạt của những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ được thu giữ để trả lại cho những người bị hại.

Những tài sản gây thiệt hại cho nhà nước thì sẽ phải bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả cho nhà nước trong vụ án vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các tài sản do phạm tội mà có hoặc có nguồn gốc từ tội phạm thì cũng có thể bị tịch thu và sung vào công quỹ nhà nước.

Đối với những tài sản hợp pháp của bị can nhưng bị can bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản thì những tài sản này cũng có thể bị xử lý.

Ông Nguyễn Hòa Bình đã nhận thức được hành vi vi phạm

Shark Bình và các đồng phạm đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân?

Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội rất quan tâm không chỉ vì doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố mà còn là vụ án lớn về lừa đảo tiền ảo.

Thông tin công khai từ phía cơ quan điều tra cho thấy đến nay cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, niêm phong số tiền đặc biệt lớn giá trị đến khoảng 900 tỷ đồng là vàng, đô la, nhà đất, xe ô tô và các tài sản có giá trị khác. vụ án này một lần nữa lập kỷ lục về tài sản bị thu giữ, phong tỏa do liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây.

Vụ án này cũng cho thấy khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhiều người đã đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này và rất nhiều người đã mất tiền, khuynh gia, bại sản, trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng phạm tội…

Hiện nay, bị can Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm khác bị khởi tố về hai tội danh là Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 BLHS (với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ đồng) và Tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 221 bộ luật hình sự.

Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo luật sư, với tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mà thiệt hại được xác định từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì người phạm tội cũng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù.

Trong trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân, thì hình phạt chung cho nhiều tội sẽ là tù chung thân.

Trong trường hợp người phạm tội bị kết tội và tuyên hình phạt là tù có thời hạn thì tổng hình phạt chung mà người phạm tội phải chấp hành không quá 30 năm tù theo nguyên tắc của bộ luật hình sự về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội.

Nguyễn Hòa Bình làm việc với cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra cho biết đến nay đang khởi tố bị can, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và các bị can khác về hai tội danh, đây là vụ án phức tạp liên quan đến hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên rất có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh khác và cũng có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm.

Vậy nguyên tắc là một người có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần.

Nếu người nào thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà các hành vi đó đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.

"Trong vụ án này các tội danh thường liên quan đến chiếm đoạt tài sản và vi phạm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình giải quyết vụ án này cơ quan điều tra có thể xem xét đến các tội danh như trốn thuế, rửa tiền, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ được xem xét xử lý đối với các tổ chức cá nhân trong thời gian tới", luật sư Cường phân tích.