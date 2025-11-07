Clip sóng biển tràn vào nhà dân do ảnh hưởng của bão số 13: khoảnh khắc khiến tất cả kinh sợ

Dù bão Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền đã suy yếu hơn trước, song vẫn gây ra mưa to, úng ngập ở Quảng Ngãi. Vào khoảng 20h tối 6/11, ở Quảng Ngãi có hơn 110 ngôi nhà bị sóng tạt, có nơi ngập đến 1,5m, buộc nhiều hộ dân phải bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài trong đêm. Nhận được tin báo, lực lượng dân quân, công an địa phương lập tức có mặt, cõng từng cụ già, trẻ nhỏ vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn.

Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này khiến người ta không khỏi kinh sợ, lo lắng cho sự an toàn của người dân địa phương.

Thông tin tên báo Tiền Phòng, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền đã huy động lực lượng triển khai sơ tán dân cấp tốc ngay trong đêm. Trước đó, để ứng phó với bão số 13, phường đã di dời khoảng 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu khỏi vùng ven biển dễ tổn thương.

Tại đặc khu Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) thông tin trên báo Người Lao Động cho biết: "Triều cường lên cao khoảng hơn 4m, vượt qua bờ kè chắn sóng ở khu vực thôn Tây An Hải, khiến khoảng 500 ngôi nhà bị ngập. Một số tường rào và hệ thống cửa kính của nhà dân bị vỡ".

Tương tự tại xã Tịnh Khê, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày… triều cường dâng trong đêm khiến hàng trăm hộ phải sơ tán. Rất nhiều nhà cửa, vườn tược của người dân bị triều cường làm hư hỏng nặng.

(Khoảnh khắc sóng biển phá bờ tràn vào nhà dân vào tối 6/11 tại Xã Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi)

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sóng biển tràn dữ dội vào nhà dân do ảnh hưởng của cơn bão số 13 tại khu vực Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vào khoảng 19h tối 6/11.

Thời điểm này, sóng dữ ập vào, nước biển dâng sâu, tràn thẳng vào sân và nền các ngôi nhà cấp bốn. Một số hộ dân đã chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.