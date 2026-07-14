Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip vụ lốc xoáy hất văng bé 11 tuổi, 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng

| | Sống

Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra sáng 13-7 làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ Trường tiểu học Lý Tự Trọng bị sập, tốc mái.

Ngày 13/7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra trận mưa giông kèm lốc xoáy làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ trường học bị sập, tốc mái. Cụ thể vào khoảng 7-8 giờ ngày 13/7, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời và một số khu vực lân cận ở Cà Mau, khiến hơn 70 căn nhà sập, tốc mái và hư hỏng.

Tờ Sức khỏe Đời sống dẫn tin từ báo cáo nhanh của Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, giông lốc đã xảy ra trên địa bàn 4 xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân, Trần Văn Thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, về mặt bản chất, hiện tượng lốc xoáy cũng là một cơn bão nhưng ở quy mô rất nhỏ, nhỏ hơn bão rất nhiều, cả về mặt kích thước, không gian, thời gian tồn tại.

Đối với những cơn bão cũng hình thành xoáy như vậy nhưng duy trì trong thời gian dài, quy mô không gian lớn thì chúng ta có vệ tinh, radar, mô hình tính toán biết được hình hài, cấu trúc của bão, khi đó chúng ta phân tích, theo dõi thì có thể dự báo được. Còn đối với giông, lốc xoáy xảy ra trong phạm vi hẹp, nhỏ nên chúng ta chỉ quan sát bằng mắt thường.

Vụ lốc xoáy diễn ra vào sáng ngày 13/7 ở Cà Mau

Liên quan tới vụ lốc xoáy sáng 13/7, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Khánh Bình) đã có chia sẻ cụ thể trên Tuổi Trẻ. Chị cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 13/7, khi 3 mẹ con còn đang ngủ thì lốc xoáy bất ngờ ập tới. Con trai 11 tuổi của chị bị hất văng mấy mét, rơi từ trên cao xuống. May mắn cậu bé rơi xuống nền đất.

Ở cách đó không xa, bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi) vẫn ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bị gió lốc tàn phá. Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bà cho hay lúc xảy ra sự việc, chồng đang nằm võng, còn bà vừa vào phòng nghỉ vì bị rối loạn tiền đình.

Bà cho biết cơn lốc chỉ kéo dài khoảng vài phút nhưng sức gió rất mạnh. Khi chạy ra đóng cửa, chồng bà bị một tấm tôn bay trúng lưng và vùng hông, bị sây sát, bầm tím.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Mưa dông, lốc xoáy tốc mái 15 căn nhà ở Cần Thơ

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường phổ thông ở Hà Nội cho học sinh “du học Mỹ” trước khi tốt nghiệp, ra trường có cơ hội sở hữu trong tay 2 tấm bằng

1 trường phổ thông ở Hà Nội cho học sinh “du học Mỹ” trước khi tốt nghiệp, ra trường có cơ hội sở hữu trong tay 2 tấm bằng Nổi bật

Ngành STEM cán mốc hơn 2 triệu nguyện vọng trước ngày chót đăng ký xét tuyển

Ngành STEM cán mốc hơn 2 triệu nguyện vọng trước ngày chót đăng ký xét tuyển Nổi bật

Tại sao không nên rửa trứng đã luộc bằng nước máy? Rất nhiều người vẫn làm mà không biết đó là sai lầm

Tại sao không nên rửa trứng đã luộc bằng nước máy? Rất nhiều người vẫn làm mà không biết đó là sai lầm

12:10 , 14/07/2026
Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe, Yamal xuyên phá

Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe, Yamal xuyên phá

11:40 , 14/07/2026
Công an khẩn trương xác minh giao dịch 1,4 tỷ đồng không rõ nguồn gốc phát sinh trong tài khoản Trần Thị Hiên SN 1971

Công an khẩn trương xác minh giao dịch 1,4 tỷ đồng không rõ nguồn gốc phát sinh trong tài khoản Trần Thị Hiên SN 1971

11:38 , 14/07/2026
Công an đề nghị 389 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 389 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:20 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên