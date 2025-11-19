Cloudflare gặp sự cố, gián đoạn truy cập hàng loạt nền tảng lớn trên toàn cầu

Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 6h40 sáng 18/11 theo giờ ET (giờ miền Đông), tức 18h40 cùng ngày theo giờ Việt Nam và nhanh chóng lan rộng. Nhiều trang web, đặc biệt là nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Mỹ như X (trước đây là Twitter) gần như tê liệt. Tương tự, ChatGPT của OpenAI cũng bị gián đoạn.

Các trò chơi trực tuyến phổ biến như League of Legends (LoL) và Valorant báo cáo các vấn đề về dịch vụ. Các ứng dụng như Canva cũng như PayPal và Uber Eats, bị ảnh hưởng gián đoạn đối với các giao dịch thanh toán và đặt hàng.

Công ty đã triển khai một bản vá lỗi nhưng một số khách hàng có thể vẫn bị ảnh hưởng trong quá trình dịch vụ được khôi phục hoàn toàn.

Theo Downdetector, báo cáo về các sự cố liên quan đến Cloudflare đã giảm xuống còn khoảng 600 vào lúc 8h sáng ET, từ mức cao nhất là gần 5.000 báo cáo trước đó. Số liệu của Downdetector dựa trên báo cáo do người dùng gửi nên số lượng người dùng bị ảnh hưởng thực tế có thể còn cao hơn.

Cloudflare - công ty xử lý khoảng 20% lưu lượng truy cập web toàn cầu

Cloudflare cung cấp nhiều sản phẩm nhưng nổi tiếng nhất và trọng tâm nhất là một bộ công nghệ bảo đảm các trang web có thể duy trì hoạt động trực tuyến khi nhận được lưu lượng truy cập lớn. Lưu lượng này có thể đến từ số lượng khách truy cập cao bất thường hoặc một cuộc tấn công nhằm làm sập trang web.

Trong cấu trúc Internet đơn giản nhất, máy tính yêu cầu dữ liệu từ máy chủ gốc. Tuy nhiên, các máy chủ đơn giản có thể bị quá tải bởi các yêu cầu, dẫn đến chạy chậm hoặc hỏng hoàn toàn. Cloudflare và các công ty tương tự hoạt động như một lớp trung gian giữa máy tính của người dùng và các trang web gốc.

Các nhà cung cấp hạ tầng Internet này sử dụng các trung tâm dữ liệu có khả năng phục hồi cao hơn để cung cấp các trang web một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Trước thông tin về sự cố, cổ phiếu của Cloudflare sụt giảm khoảng 5% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Đây là sự cố gây gián đoạn mới nhất đối với các dịch vụ trực tuyến lớn. Tháng trước, một sự cố ngừng hoạt động của dịch vụ đám mây Amazon cũng đã gây ra tình trạng hỗn loạn toàn cầu, khiến hàng nghìn trang web và ứng dụng phổ biến như Snapchat và Reddit không thể truy cập được.