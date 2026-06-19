CMC đồng hành Văn phòng Chính phủ bồi dưỡng chuyển đổi AI trong công tác hành chính và tham mưu tổng hợp

Các học viên VPCP thực hành ứng dụng AI vào các tình huống nghiệp vụ thực tế theo phương châm “Học để ứng dụng ngay”, với 70% thời lượng dành cho thực hành trên các nền tảng AI nổi bật là C-AI Legal, C-BizAgent các sản phẩm AI do CMC nghiên cứu và là

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi AI (AI-X) cùng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đến từ hệ sinh thái CMC, đặc biệt là Trường Đại học CMC và Đại học Bách Khoa Hà nội, Đại học Quốc gia Hà nội, Viện Công nghệ số & Chuyển đổi số Quốc gia - Bộ KHCN. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc đồng hành cùng các cơ quan nhà nước nâng cao năng lực ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi AI quốc gia.

Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng chuyển đổi AI vào thực tiễn công tác hành chính, tham mưu tổng hợp, từng bước làm chủ các công cụ công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng tham mưu trong môi trường hành chính hiện đại.

Chuyển đổi AI mở ra phương thức làm việc mới cho khu vực công

Đại diện Văn phòng Chính phủ, bà Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn, với tỷ lệ 30% lý thuyết và 70% thực hành.

Bà Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu khai mạc chương trình, nhấn mạnh vai trò của AI trong nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và xử lý công việc.

Bà Mai Thị Thu Vân nhấn mạnh AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong xử lý công việc, giúp nâng cao năng suất và chất lượng tham mưu. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế năng lực chuyên môn, tư duy, kinh nghiệm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Chủ tịch VP Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC TS đánh giá, Chuyển đổi AI (AI-X) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ tiên phong, CMC đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, các nền tảng và giải pháp AI, đồng thời đồng hành cùng nhiều bộ, ngành, địa phương trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI.

Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Chủ tịch VP Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC TS phát biểu tại lễ khai mạc chương trình đào tạo Chuyển đổi AI cho các học viên VPCP.

Trường Đại học CMC tham gia sâu vào quá trình xây dựng và giảng dạy chương trình

Khóa học được thiết kế theo phương châm “Học để ứng dụng ngay”, tập trung vào các chuyên đề về tổng quan AI, kỹ thuật xây dựng câu lệnh (prompt), ứng dụng chuyển đổi AI trong công tác hành chính, phối hợp giữa con người và AI, xử lý tình huống tham mưu tổng hợp, cùng các vấn đề về đạo đức, pháp lý, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia sâu của hệ sinh thái CMC, đặc biệt là Trường Đại học CMC, trong cả quá trình xây dựng nội dung đào tạo và trực tiếp giảng dạy. Các chuyên gia, giảng viên của Trường Đại học CMC đồng hành xuyên suốt cùng học viên, từ thiết kế chương trình đến chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC trực tiếp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi AI trong thực tiễn quản trị và điều hành.

Trước đó, tháng 1/2026, CMC đã phối hợp triển khai chương trình đào tạo chuyển đổi AI dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ. Tiếp nối hoạt động này, chương trình lần này đánh dấu bước phát triển sâu rộng hơn trong hợp tác giữa hai bên khi CMC tham gia từ khâu thiết kế chương trình, xây dựng nội dung đến trực tiếp chuyển giao tri thức, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng chuyển đổi AI cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh các nội dung đào tạo, học viên còn tham gia chương trình tham quan và trao đổi chuyên đề tại Trung tâm Samsung R&D Việt Nam nhằm tìm hiểu thực tiễn ứng dụng chuyển đổi AI trong môi trường doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Chuyển đổi AI không thay thế con người, mà giúp con người làm việc hiệu quả hơn

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đỗ Ngọc Huỳnh – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao chất lượng chương trình đào tạo cũng như sự đồng hành của Tập đoàn Công nghệ CMC trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo ông Đỗ Ngọc Huỳnh, việc nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi AI một cách bài bản, có lộ trình là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian cho các tác vụ thủ công và tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cũng đánh giá cao đề xuất của CMC về việc nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ lý AI chuyên biệt phục vụ Văn phòng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về bảo mật dữ liệu và phù hợp với đặc thù nghiệp vụ của cơ quan.

Tại lễ bế mạc, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC khẳng định chuyển đổi AI đang tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức làm việc của khu vực công, nhưng công nghệ không làm thay trách nhiệm của con người.

Ông cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không phải là tiếp cận công nghệ AI, mà là xây dựng năng lực sử dụng các giải pháp chuyển đổi AI một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Đối với đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược, AI có thể trở thành “trợ lý số” hỗ trợ xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo và phân tích dữ liệu, song quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực chuyên môn, tư duy phản biện và bản lĩnh của cán bộ, công chức.

“Đào tạo chuyển đổi AI không chỉ là đào tạo kỹ năng sử dụng công cụ. Quan trọng hơn, đó là đào tạo một phương thức làm việc mới, nơi con người và AI cùng phối hợp để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và hoạch định chính sách”, ông nhấn mạnh.

Tại chương trình, học viên được trực tiếp trải nghiệm và thực hành trên các sản phẩm chuyển đổi AI do hệ sinh thái CMC phát triển, nổi bật là C-AI Legal – giải pháp AI hỗ trợ tra cứu, phân tích văn bản pháp lý của CMC OpenAI và C-BizAgent của CMC TS – hệ thống trợ lý AI hỗ trợ khai thác dữ liệu, tổng hợp thông tin, hỏi đáp tri thức và hỗ trợ tham mưu, ra quyết định.

Thông qua các tình huống nghiệp vụ thực tế, học viên được hướng dẫn ứng dụng AI trong tra cứu văn bản, tổng hợp báo cáo, khai thác dữ liệu và xây dựng các đề xuất tham mưu. Đặc biệt, C-BizAgent với các trợ lý AI chuyên biệt hỗ trợ phân tích dữ liệu, khai thác tri thức và tổng hợp thông tin đa nguồn, giúp học viên tiếp cận các công cụ chuyển đổi AI có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho công tác hành chính và tham mưu tổng hợp.

Việc đưa C-AI Legal và C-BizAgent vào chương trình đào tạo không chỉ giúp học viên tiếp cận các giải pháp AI "Make in Vietnam" của CMC mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa học tập và ứng dụng thực tiễn, từng bước hình thành tư duy làm việc mới dựa trên dữ liệu, tri thức số và AI.

Đại diện CMC đồng thời ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động tiếp cận công nghệ mới của các học viên VPCP. Nhiều cán bộ đã nhanh chóng vận dụng AI vào các công việc như tổng hợp thông tin, rà soát văn bản, xây dựng báo cáo và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ chỉ sau thời gian ngắn tham gia chương trình.

Đồng hành thúc đẩy chuyển đổi AI trong khu vực công

Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ trong các hoạt động đào tạo, tư vấn và triển khai ứng dụng chuyển đổi AI, góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn mới.

Thông qua sự kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp công nghệ, chương trình không chỉ trang bị kỹ năng ứng dụng AI mà còn góp phần hình thành tư duy làm việc mới, nơi con người và AI cùng phối hợp để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và tham mưu chính sách.

Chương trình là minh chứng cho vai trò ngày càng chặt chẽ của mô hình hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp công nghệ trong phát triển năng lực chuyển đổi AI quốc gia. Đây cũng là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa các giải pháp chuyển đổi AI trở thành công cụ quan trọng nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực điều hành và chất lượng phục vụ của nền hành chính công trong giai đoạn phát triển mới.









