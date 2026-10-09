CMC giới thiệu hệ sinh thái AI Make in Vietnam

Thông qua các hoạt động chia sẻ và trình diễn công nghệ, CMC giới thiệu những giải pháp AI hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Cùng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế – xã hội và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ 5 điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tập trung vào dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng, ứng dụng AI và nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ để chuyển đổi số đi vào thực chất, tạo ra hiệu quả rõ ràng trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Theo định hướng được đề cập tại chương trình, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đầu tư công nghệ hay xây dựng các nền tảng mới, mà cần gắn với hiệu quả ứng dụng, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết những nhu cầu cụ thể của người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, việc xây dựng hạ tầng, hoàn thiện dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc chủ động nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây là hướng đi CMC theo đuổi trong chiến lược AI-X, kết hợp năng lực hạ tầng số, công nghệ lõi và các giải pháp AI chuyên biệt để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi AI tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, đã chia sẻ về nền tảng AI công vụ quốc gia CLEX, hướng tới hỗ trợ cán bộ, công chức, đặc biệt tại cấp xã, phường, thuận tiện hơn trong tra cứu quy định pháp luật và xử lý công việc chuyên môn. Việc đưa AI vào hỗ trợ nghiệp vụ hành chính công thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ vào những nhu cầu cụ thể của bộ máy quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân.

“CMC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai và ứng dụng AI vào thực tiễn, với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn. Chúng tôi hướng tới làm chủ đồng bộ công nghệ và dữ liệu pháp lý Việt Nam, để AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà thực sự trở thành năng lực nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Đặng Tùng Sơn nhấn mạnh.

Trình diễn hệ sinh thái AI Make in Vietnam, Made by CMC

Song song với hoạt động tại hội trường, gian hàng của Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu và trình diễn các giải pháp tiêu biểu thuộc hệ sinh thái mở C-OpenAI, được phát triển trên nền tảng 25 công nghệ lõi Make in Vietnam, Made by CMC. Các giải pháp thể hiện khả năng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, từ giám sát an ninh, phân tích hình ảnh đến quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động công vụ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu tham quan gian hàng, tìm hiểu hệ sinh thái giải pháp AI Make in Vietnam, Made by CMC.

Theo định hướng AI-X và Go Global, CMC tập trung phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, chuyển đổi AI, an toàn thông tin, công nghệ lõi và dịch vụ công nghệ toàn cầu, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại gian hàng, khách tham quan được tìm hiểu các giải pháp như CIVAMS, CMC AI Box, CMC AI Vision, C-AI Office, C-AGENT và CLEX. Trong đó, CIVAMS hỗ trợ quản lý, phân tích hình ảnh thông minh phục vụ giám sát an ninh và giao thông; CMC AI Box và CMC AI Vision cung cấp năng lực xử lý AI tại biên; C-AI Office hỗ trợ số hóa quy trình văn phòng, quản lý văn bản và điều hành doanh nghiệp; C-AGENT hỗ trợ tự động hóa giao tiếp và nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng.

Thông qua các hoạt động trình diễn trực tiếp, gian hàng CMC đã thu hút đông đảo khách mời tham quan, đồng thời mang đến cái nhìn trực quan về tiềm năng ứng dụng của các công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Từ xử lý dữ liệu, phân tích hình ảnh đến tự động hóa quy trình và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên ngành, các giải pháp cho thấy AI có thể được triển khai theo những nhu cầu cụ thể, gắn với yêu cầu vận hành của từng lĩnh vực.

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp AI Make in Vietnam, Made by CMC tại gian hàng của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Đồng hành cùng Chính phủ và địa phương trong kỷ nguyên AI

Việc tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia là dịp để CMC chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ, giới thiệu các giải pháp AI do doanh nghiệp phát triển và tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới giải quyết những điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, ứng dụng AI và nguồn nhân lực, việc đưa công nghệ vào hoạt động thực tiễn tại các bộ, ngành và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng. Các giải pháp AI gắn với nhu cầu nghiệp vụ cụ thể có thể góp phần hỗ trợ đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ nền tảng hạ tầng số, công nghệ lõi đến các giải pháp AI chuyên biệt, CMC hướng tới đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình đổi mới phương thức quản trị, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ.

CMC tiếp tục định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển hệ sinh thái AI Việt Nam, chú trọng an toàn dữ liệu và chủ quyền số, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức để đưa công nghệ vào ứng dụng thực chất.

Với CMC, chuyển đổi số tạo nền tảng kết nối, còn chuyển đổi AI mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng quyết định và hiệu quả vận hành. Giá trị cuối cùng của công nghệ được thể hiện qua những thay đổi tích cực mà công nghệ mang lại cho hoạt động quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.