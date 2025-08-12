CMC và Samsung C&T ký MOU hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu siêu quy mô, tổng vốn 1 tỷ USD

Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghệ CMC và Samsung C&T

Diễn đàn do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tham dự diễn đàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng gần 600 đại biểu thuộc hai cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt – Hàn, CMC và Samsung C&T đã ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển Dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô của CMC tại Tp. HCM (CMC Hyperscale DC) - “Trái tim AI” của Thành phố. Dự án có quy mô giai đoạn 1 là 30MW trị giá 250 triệu USD và quy mô giai đoạn tiếp theo là hơn 100MW, tổng vốn khoảng 1 tỷ USD.

Theo đó, Samsung C&T sẽ: Đầu tư & triển khai dự án Hyperscale Data Center của CMC tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, đạt tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ và an toàn thông tin; Phát triển mô hình hợp tác dài hạn ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường cho chuỗi trung tâm dữ liệu của CMC; Chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới đối tác toàn cầu để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ và đạt hiệu suất tối ưu.

Samsung C&T là một trong những công ty chủ lực thuộc Tập đoàn Samsung, với lịch sử hơn 87 năm, hiện hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Công ty nổi tiếng với các dự án hạ tầng, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, cùng năng lực triển khai các công trình biểu tượng như tòa nhà Burj Khalifa (Dubai) hay Marina Bay Sands (Singapore). Trong mảng công nghệ, Samsung C&T đang mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, năng lượng xanh và trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Dự án CMC Hyperscale DC – “trái tim AI” của Tp. HCM

Dự án được CMC ví như “AI Heart” của TP. Hồ Chí Minh, định vị trở thành trung tâm lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu quy mô lớn hàng đầu khu vực. Với quy mô & công suất khởi điểm là 30 MW, CMC Hyperscale DC có thể mở rộng lên tới 120 MW, đạt chuẩn vận hành quốc tế Uptime Tier III+ và Tier IV. Dự án có hàm lượng công nghệ cao lớn, tích hợp hạ tầng AI-as-a-Service, Cloud Infrastructure, Big Data, Cyber Security; áp dụng các công nghệ XGS-PON, SD-WAN, SASE, 800G DWDM cho băng thông siêu cao và độ trễ cực thấp; Ứng dụng Digital Twin để mô phỏng, tối ưu hoạt động theo thời gian thực.

Với triết lý trung tâm dữ liệu xanh được nghiên cứu và áp dụng ngay từ khâu thiết kế, CMC Hyperscale DC được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu hạ tầng AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn của Việt Nam và ASEAN, thu hút các tập đoàn công nghệ, AI startups và trung tâm R&D quốc tế.

Phối cảnh Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô của CMC tại Khu công nghệ cao Tp. HCM

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định:

“Sự hợp tác với Samsung C&T không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ và đầu tư, mà còn là một cột mốc chiến lược trong hành trình AI-X và Go Global của CMC. Đây sẽ là dự án hạ tầng số có quy mô và tiêu chuẩn hàng đầu khu vực, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI tại châu Á – Thái Bình Dương.”

Thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội CMC tiếp cận mạng lưới toàn cầu của Samsung C&T, mà còn góp phần thu hút dòng vốn quốc tế, công nghệ tiên tiến và nhân lực chất lượng cao vào Việt Nam. Về dài hạn, đây sẽ là một trụ cột hạ tầng quan trọng, hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên AI.

Đồng thời, CMC ký kết các biên bản ghi nhớ với 3 doanh nghiệp công nghệ: CMC – CoAsia Semi Korea Corporation: Hợp tác thiết kế chip AI và phòng lab đào tạo semiconductor; CMC – Kaon Group Company Limited: Hợp tác phát triển chung dựa trên AI và quan hệ đối tác chiến lược GDC (Global Delivery Center) giữa Tập đoàn Kaon và CMC Global; CMC – Tmaxsoft: Hợp tác về dịch vụ AI và Hyperscale Data Center (Trung tâm dữ liệu siêu quy mô).

Bên cạnh đó, CMC cũng ký kết với 11 trường đại học, tổ chức giáo dục hàng đầu Hàn Quốc cho các lĩnh vực AI, GDC, Hyperscale DC, dịch vụ AI, và đào tạo nhân lực. Các thỏa thuận này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ và triển khai toàn cầu của CMC, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược của hai quốc gia.