CNBC: Là nền kinh tế lớn nhất một lục địa, quốc gia này lại phải đương đầu với hàng loạt cú sốc, đến điện cũng không đủ dùng...

Với lạm phát hàng năm lên tới gần 30% và đồng tiền mất giá, Nigeria đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều năm. Điều này khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đồng naira của Nigeria đạt mức thấp mọi thời đại mới, trượt xuống 1.600 đổi 1 USD, từ khoảng 900 hồi đầu năm.

Tổng thống Bola Tinubu hôm thứ Ba thông báo rằng chính phủ liên bang có kế hoạch huy động ít nhất 10 tỷ USD để ổn định đồng naira, theo nhiều phương tiện truyền thông địa phương cho biết.

Đồng tiền của Nigeria đã giảm khoảng 70% kể từ tháng 5 năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế nước này gặp nhiều khó khăn và cần một cuộc cải cách để thay đổi thực trạng. Vào tháng 1, cơ quan quản lý thị trường cũng đã thay đổi cách tính tỷ giá đóng cửa của đồng tiền, dẫn đến một sự mất giá khác trên thực tế.

Pieter Scribante, nhà kinh tế chính trị cấp cao tại Oxford Economics, cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu: “Tỷ giá hối đoái suy yếu sẽ làm tăng lạm phát nhập khẩu, điều này sẽ làm trầm trọng thêm áp lực giá cả ở Nigeria”.

Quốc gia này là nền kinh tế lớn nhất châu Phi và có dân số hơn 210 triệu người. Tuy nhiên nước này cũng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của dân số đang ngày một tăng nhanh.

Scribante nói thêm: “Thu nhập khả dụng bị thu hẹp và áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng sẽ vẫn là mối lo ngại trong suốt năm 2024. Điều này sẽ tiếp tục kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng của khu vực tư nhân”.

Trong khi đó, lạm phát tiếp tục tăng cao, với chỉ số giá tiêu dùng toàn phần tháng 1 ở mức 29,9% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ năm 1996. Mức tăng này một phần là do giá thực phẩm tăng liên tục - tăng 35,4% trong tháng 2 so với một năm trước.

Ngoài ra, Tổng thống Tinubu cho biết vào cuối tháng 7 năm ngoái rằng chính phủ đã tiết kiệm hơn 1 nghìn tỷ naira (khoảng 666,4 triệu USD) từ việc loại bỏ các khoản trợ cấp và sẽ chuyển hướng sang đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh lạm phát tăng cao và đồng tiền lao dốc, Nigeria còn đang phải vật lộn với mức nợ chính phủ kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp cao, thiếu điện và sản lượng dầu mỏ - mặt hàng xuất khẩu chính của nước này sụt giảm.

Scribante của Oxford Economics cho biết thêm: “Áp lực tỷ giá hối đoái, tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu đe dọa sự ổn định giá cả, trong khi nguy cơ lạm phát tăng ngoài tầm kiểm soát của chính phủ”.

“Nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) áp dụng lại các lệnh cấm nhập khẩu và hạn chế ngoại hối để giảm bớt gánh nặng cho cán cân thanh toán. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu sản phẩm trong nước và làm tăng lạm phát hơn nữa.”, chuyên gia nói thêm.

Theo Oxford Economics, lạm phát tại Nigeria dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái vào quý 2 năm 2024. Thậm chí là có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn do có nhiều rủi ro kinh tế ở phía trước.

Scribante cho biết: “Hơn nữa, lạm phát tăng cao và thái độ diều hâu ngày càng gia tăng của CBN cho thấy lãi suất chính sách có thể được tăng trong quý này”. Lãi suất chính sách hiện ở mức 18,75%.

“Hai cuộc họp MPC tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 và cuối tháng 3 năm nay; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cần phải tăng lãi suất nhiều hơn nữa để ngăn chặn lạm phát gia tăng”, Scribante nói thêm.

Tuvey cho biết trong một lưu ý hôm thứ Năm: “Cuộc họp sẽ là một bài kiểm tra quan trọng để xem liệu sự thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Tinubu có thực sự lấy lại được động lực kinh tế hay không”.

Tham khảo CNBC