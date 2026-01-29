Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có 30 địa phương hoàn thành việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

29-01-2026 - 09:51 AM | Bất động sản

Tính đến ngày 19/01/2026 đã có 30/34 địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; chỉ còn 04/34 địa phương chưa hoàn thành với tổng số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý là 36 cơ sở (giảm 5.452 cơ sở so với ngày 26/12/2025).

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 19/01/2026, còn 04/34 địa phương chưa hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư gồm: Ninh Bình (23 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Sơn La (7 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Tuyên Quang (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Cao Bằng (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý).

Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp triệt để cho các Bộ, ngành và chính quyền địa phương, trong suốt quá trình trước, trong và sau khi sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đi vào vận hành, Bộ Tài chính đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc 04 địa phương còn lại để hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất còn lại. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Theo Hồ Hương

Đại đoàn kết

