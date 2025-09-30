Có 7 căn hộ cho thuê, kiếm 5 tỷ đồng/năm, người đàn ông vẫn đi làm lao công quét dọn: “Tương lai bấp bênh đâu lường trước điều gì”

Người lao công 56 tuổi Koichi Matsubara làm việc 3 ngày/tuần, mỗi ngày 4 tiếng tại một chung cư ở Tokyo (Nhật Bản). Cư dân đều có thiện cảm với Matsubara bởi sự niềm nở và lịch sự. Công việc của ông là dọn dẹp khu vực công cộng, báo cáo các thiết bị hỏng trong chung cư. Mức lương người đàn ông này nhận được chỉ khoảng 100.000 yên (17 triệu đồng), thấp so với mức sống ở Tokyo nhưng Matsubara vẫn hài lòng về công việc.

Đó là bởi Matsubara đi làm lao công không phải để kiếm tiền. Người đàn ông này đang sở hữu 7 căn hộ cho thuê ở Tokyo và vùng ngoại ô, có thêm nguồn thu nhập từ việc đầu tư cổ phiếu và quỹ chỉ số. Mỗi năm, Koichi Matsubara có thể thu về khoảng 30 triệu yên (5,3 tỷ đồng).

“Tôi không xuất thân từ gia đình giàu có nên phải học cách dành dụm tiền để mua được thứ mình thích. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã luôn đặt mục tiêu để chinh phục”, Matsubara nói.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Koichi Matsubara làm việc tại một nhà máy địa phương với mức lương 180.000 yên (32 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay). Sau vài năm, anh đã tiết kiệm được 3 triệu yên (533 triệu đồng) nhờ kiểm soát chi tiêu chặt chẽ. Khi giá nhà đất Nhật Bản giảm mạnh vào thập niên 90s, Koichi Matsubara đã tận dụng cơ hội này để mua những căn hộ đầu tiên. Trong những năm tiếp theo, người đàn ông tiết kiệm hết mức có thể để tiếp tục mua nhà, sau đó cho thuê lại. Dần dần, Matsubara tích luỹ được khối sản nhiều người mơ ước.

Dù vậy, người đàn ông vẫn duy trì lối sống tối giản, tự nấu ăn và hiếm khi mua quần áo mới. Ông dùng điện thoại giá rẻ, di chuyển bằng xe đạp đi làm. Người đàn ông 56 tuổi cho biết thêm về lý do ông chọn công việc lao công: “Tôi có thể nghỉ hưu, không làm gì cả nhưng điều này khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều uể oải. Việc thức dậy vào buổi sáng, làm công việc dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng thật tuyệt vời. Công việc này không yêu cầu bằng cấp hay gây áp lực, không ảnh hưởng đến việc tôi quản lý các căn hộ cho thuê và theo dõi các khoản đầu tư”.

Matsubara chia sẻ rằng ông chỉ muốn sống theo cách bản thân muốn để đảm bảo an toàn tài chính, không phải để khoe khoang với người khác.“Dù có tiền nhưng tôi vẫn lo chi phí sinh hoạt sẽ tăng nhanh trong tương lai. Cuộc sống không lường trước điều gì. Dù hiện tại mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp, nhưng nếu tôi bị bệnh nặng, các căn hộ không có người thuê, đầu tư thất bại thì sao? Nghĩ đến những điều này, tôi phải tính toán thật cẩn thận”, Koichi Matsubara nói.

Cảm giác rủi ro về tương lai sau khi nghỉ hưu khiến nhiều người Nhật theo đuổi lối sống tiết kiệm và tích lũy tối đa. Năm ngoái, một người đàn ông 45 tuổi ở nước này gây chú ý với khối tài sản 135 triệu yên (24 tỷ đồng) sau 21 năm tích lũy. Ông sẵn sàng tăng ca, sống trong KTX công ty, mua thiết bị gia dụng đã qua sử dụng để kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

Bữa ăn hàng ngày của ông chỉ gồm mận chua, rau muối và một bát cơm, thỉnh thoảng bổ sung thêm một chai nước tăng lực từ việc đổi điểm thưởng tại cửa hàng tiện lợi. Khi đã có số tiền tiết kiệm mong muốn, ông mới bổ sung thêm trứng vào thực đơn và mua một chiếc lò vi sóng mới. Dù lối sống này gây ra tranh cãi nhưng người đàn ông này vẫn tự hào về kết quả đạt được khi có thể hoàn thành mục tiêu tự do tài chính.