Có bất động sản cho thuê 130 triệu/tháng, người đàn ông định nghỉ hưu sớm lại “đòi” đi làm tiếp: “Nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc”

Nghỉ hưu sớm, hay FIRE là lối sống khuyến khích mọi người xây dựng khối tài sản ít nhất gấp 25 lần chi phí sống 1 năm của mình để nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu.

Trào lưu này xuất hiện vào năm 1992 nhưng chỉ thực sự bùng nổ với thế hệ Millennials trong 15 năm qua. Mặc dù con đường dẫn đến tự do tài chính của mọi người có khác nhau vẫn có nhiều điểm chung như: Tìm một công việc được trả lương cao ở độ tuổi 20, tiết kiệm từ 50-75% lương, sống dưới mức thu nhập, tăng thu nhập bằng nghề tay trái hoặc thông qua đầu tư bất động sản.

Ảnh minh hoạ

Theo đuổi FIRE đồng nghĩa với việc phải tập trung tuyệt đối vào việc đạt được số tiền cụ thể để nghỉ hưu ở độ tuổi mong muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng thành công đạt được mục tiêu này một cách thuận lợi.

Để đạt mục tiêu tự do tài chính, Derek Sall - một blogger tài chính cá nhân 40 tuổi ở Mỹ đã cắt giảm mạnh chi tiêu chỉ còn hơn 400 USD/tháng (hơn 10 triệu đồng). Anh tập trung phát triển thêm nguồn thu nhập bằng cách tìm mua sau đó cải tạo, cho thuê lại bất động sản. Mỗi tháng, Derek Sall có thể kiếm được 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng).

Chính vì ám ảnh với mong muốn nghỉ hưu sớm, Derek Sall hạn chế thời gian dành cho người vợ mới sinh con. Thời điểm Sall tiếp tục sửa chữa nhà để cho thuê, vợ anh đã ngăn anh lại và giận dữ nói: “Khi nào chuyện này mới kết thúc? Em phát ốm với cuộc sống hiện tại cùng anh”.

Blogger tài chính Derek Sall

Khoảnh khắc vợ nổi giận là lúc Derek Sall nhận ra anh đang tiếp tục lặp lại lỗi sai trong quá khứ khi quá tập trung vào mục tiêu cá nhân, thay vì xem xét vấn đề với tư cách một cặp vợ chồng. Đây cũng là lý do khiến cuộc hôn nhân trước của Sall kết thúc.

“Rất may, tôi đã tìm cách thoát ra được. Tôi sẽ không kết thúc một mối quan hệ chỉ để đạt được mục tiêu của mình, thay vì mục tiêu của cả 2 vợ chồng”, Sall nói. Quyết định tạm ngưng mục tiêu tự do tài chính đã cứu vãn cuộc hôn nhân của Sall. Hai vợ chồng anh quyết định bán bất động sản cho thuê và chính ngôi nhà hiện tại để mua nơi ở mới cách xa trung tâm thành phố. Derek Sall tiếp tục làm công việc tư vấn tài chính trên mạng và chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiền bạc cho mọi người.

Khi nhìn lại, người đàn ông này cho rằng đây là việc đúng đắn nhất anh từng làm. Derek Sall nhận thấy tích lũy được nhiều tiền để tự do tài chính chưa chắc đã hạnh phúc. “Tôi vẫn có thể nghỉ hưu sớm, nhưng thay vì làm điều này trước 34 tuổi, tôi có thể đạt được mục tiêu muộn hơn một chút. Quan trọng vẫn là có sự đồng hành của vợ con, thay vì nghỉ hưu sớm khi gia đình tan vỡ và cô đơn”, Sall nói.

Gia đình Derek Sall

Jovan Johnson, cố vấn tài chính tại Mỹ cho biết: “Điều hấp dẫn nhất về FIRE chính là suy nghĩ rằng bạn thực sự tự do và không phụ thuộc vào một công việc truyền thống. Tuy vậy, để đạt tự do tài chính, bạn cần rất nhiều kỷ luật và sự hy sinh”. Theo Johnson, vì mong muốn nghỉ hưu sớm, nhiều người đã bỏ lỡ dịp quan trọng như đi du lịch cùng bạn bè và gia đình.

Chuyên gia Jovan Johnson khuyên mọi người nên suy nghĩ về ý nghĩa của việc nghỉ hưu sớm, từ đó có thể vạch ra một kế hoạch bao gồm ngân sách, hệ thống quản lý tiền. Johnson đồng tình với việc nên cố gắng linh hoạt để tận hưởng cuộc sống hiện tại kết hợp tiết kiệm, thay vì khắt khe với chính mình. một số nhánh của FIRE xuất hiện, như Barista FIRE hay Coast FIRE, vẫn tập trung vào việc tiết kiệm sau đó chuyển sang một công việc ít căng thẳng hơn mà vẫn đem lại thu nhập.