Cô bé 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 20 nhờ hành động nhanh trí và dũng cảm của hàng xóm

Một bé gái 4 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 20 của một tòa chung cư nhờ vào người hàng xóm sống ở tầng 14 đã nhanh tay nắm được tay bé trước khi kéo em vào nơi an toàn.

Vào ngày 16 tháng 9, chị Ngô Dụ Mai, một người mẹ hai con sống tại tầng 14 của khu dân cư ở thành phố Lãnh Thủy Giang, thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đang chuẩn bị bữa tối thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn vang lên bên ngoài cửa sổ.

Khi chạy đến xem, chị phát hiện một bé gái được ước chừng khoảng 4 tuổi đang mắc kẹt trên mái hiên tầng 13 bên dưới cửa sổ nhà chị.

Cô bé bám chặt lấy ân nhân của mình, trong khi người hàng xóm giữ chặt em không buông. Ảnh: Tư liệu/Ảnh do người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, bé gái đã trèo ra khỏi cửa sổ có khung chống trộm ở tầng 20, sau đó trượt chân và rơi xuống, may mắn mắc lại trên mái hiên tầng 13.

Hành động theo bản năng, chị Ngô vươn người ra ngoài cửa sổ, nắm lấy hai tay bé gái đang chới với, vừa giữ chặt vừa trấn an em và hét lớn bảo con trai 16 tuổi gọi cảnh sát và đội cứu hỏa.

“Đừng sợ, cảnh sát và lính cứu hỏa sẽ đến ngay thôi” - chị nhẹ giọng nói với cô bé đang run rẩy.

Trong lúc đó, chị còn quay video và gửi vào nhóm chat cư dân của khu nhà để kêu cứu khẩn cấp dù không rõ chị làm cách nào vừa giữ bé vừa thao tác điện thoại.

Những người hàng xóm khác cũng tham gia cứu hộ khi cô bé nhỏ tuổi đang treo mình đầy nguy hiểm bên ngoài tòa nhà.

Nghe thấy tin, hai người hàng xóm là anh Tăng Tuấn và anh Cừ Bá lập tức chạy đến tầng 14 hỗ trợ. Họ cùng nhau giữ chặt và trấn an cô bé trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến.

Chỉ vài phút sau, đội cứu hỏa và cảnh sát có mặt, họ phá cửa sổ hành lang tầng 14 để lắp hệ thống dây an toàn, rồi kéo cô bé từ mái hiên tầng 13 vào trong nhà, kết thúc cuộc giải cứu thành công.

Sau đó, chị Ngô phát hiện tay mình bị thương trong quá trình cứu người, còn bé gái được đưa đến bệnh viện kiểm tra và hoàn toàn bình an, không có chấn thương nghiêm trọng nào.

Chia sẻ với Nhật báo Hồ Nam, chị Ngô xúc động kể:

“Tôi sợ đến mức vừa khóc vừa gọi người giúp. Tôi lo tay mình ra mồ hôi, sẽ tuột mất bé. Khi con bé được cứu an toàn, chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc.”

Ngày hôm sau, cha mẹ của bé gái đã đến tận nhà cảm ơn và mời chị Ngô dùng bữa.

“Họ nói rằng tôi đã ban cho con họ một cuộc đời thứ hai, và khi con bé trưởng thành, kết hôn, họ nhất định sẽ mời tôi dự đám cưới” - chị Ngô kể lại.

Lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt và kéo cô bé đang hoảng sợ đến nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người hàng xóm.

Qua sự việc, chị cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh:

“Tôi cũng là mẹ của hai đứa trẻ, việc cứu con bé chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Tôi thực sự sợ hãi lúc đó, và chỉ mong rằng các bậc cha mẹ luôn chú ý quan sát con mình thật kỹ”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận.

Một người viết: “Đây đúng là phép màu. Những người cứu hộ này xứng đáng nhận được lòng biết ơn vô hạn”.

Người khác xúc động bình luận: “Chị ấy chẳng khác nào người mẹ thứ hai của đứa trẻ. Thật tuyệt vời”.

Nguồn: South China Morning Post