Những thực phẩm “nhìn thì sạch nhưng đầy vi khuẩn”, bạn có đang ăn hằng ngày?

Nhiều người khi thấy trái cây cắt sẵn, rau rửa sẵn đóng gói thường nghĩ rằng đó là lựa chọn “tiện lợi, an toàn và sạch sẽ”. Nhưng thực tế, không ít loại thực phẩm tưởng sạch lại là ổ vi khuẩn khổng lồ , âm thầm tấn công hệ tiêu hóa. Nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách, chúng có thể gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm , thậm chí phải nhập viện điều trị.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm phổ biến nhưng dễ bị “nhiễm khuẩn vượt mức cho phép” , được các chuyên gia cảnh báo cần hết sức thận trọng khi sử dụng.

1. Trái cây cắt sẵn

Trái cây cắt sẵn được bày bán ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi rất phổ biến. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm nghiệm, tỷ lệ phát hiện vi khuẩn E.coli (đại tràng) trong trái cây cắt sẵn lên tới 42% .

Nguyên nhân là do dao, thớt và tay người sơ chế không được khử khuẩn kỹ , cộng thêm việc để lâu trong tủ mát khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Nếu muốn mua trái cây cắt sẵn, hãy yêu cầu nhân viên cắt tại chỗ và ăn hết trong vòng 4 giờ , tuyệt đối không để qua ngày.

2. Trứng lòng đào

Nhiều người mê trứng lòng đào vì phần lòng đỏ mềm, béo ngậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo trứng chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella (gây ngộ độc thực phẩm) .

Loại vi khuẩn này chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi nhiệt độ trên 70 độ C . Trong khi đó, trứng lòng đào chỉ đạt khoảng 60 độ C , không đủ để diệt khuẩn.

Ăn thường xuyên có thể dẫn tới buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy , thậm chí sốt cao, mất nước ở người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

3. Hải sản ngâm sống

Thời gian gần đây, hải sản ngâm sống (tôm, cua, sò, ốc ngâm nước mắm, ngâm tỏi ớt) trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây lại là “món ăn rủi ro cao” mà bác sĩ liên tục cảnh báo.

Hải sản sống có thể chứa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, Listeria , hoặc ký sinh trùng như sán lá gan, sán phổi . Việc ngâm với nước mắm hay gia vị không thể tiêu diệt hết vi khuẩn và ký sinh trùng .

Đặc biệt, nếu nguyên liệu không tươi , còn có thể sinh ra histamine , gây nổi mẩn, đỏ da, chóng mặt, buồn nôn, khó thở - biểu hiện điển hình của ngộ độc histamine .

4. Sashimi, cá sống

Với người yêu ẩm thực Nhật, sashimi gần như là món “không thể thiếu”. Nhưng ít ai biết, cá sống cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng giống hải sản ngâm sống.

Cá biển, đặc biệt là cá hồi, cá thu , có thể chứa ấu trùng giun Anisakis . Khi ăn sống, dù có chấm nước tương hay mù tạt, các loại gia vị này cũng không đủ sức tiêu diệt ký sinh trùng .

Đã có không ít trường hợp nhiễm ký sinh trùng đường ruột sau khi ăn sashimi không đảm bảo. Vì vậy, nếu vẫn muốn thưởng thức, hãy chọn nhà hàng uy tín , nguồn cá được cấp đông đúng chuẩn , và kiểm tra xem thịt cá có xuất hiện sợi trắng bất thường hay không .

Những món ăn “nhìn sạch, ăn tiện” đôi khi lại chính là ổ chứa vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm . Khi chế biến và lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng cần:

- Rửa kỹ, nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

- Chọn nguyên liệu tươi, có nguồn gốc rõ ràng.

- Giữ thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Nếu sau khi ăn xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy , hãy đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.

