Có điện lưới quốc gia, Côn Đảo dừng phát điện diesel giá cao

04-09-2025 - 10:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

EVN đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 4-9, Ban Quản lý dự án điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Thi công kéo dải cáp ngầm cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

Trước đó, vào lúc 19 giờ 9 phút, ngày 2-9, EVN cũng đã tổ chức đóng điện thành công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP HCM.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Côn Đảo hết phải sử dụng nguồn phát điện diesel tại chỗ

Đặc biệt, việc cấp điện từ lưới điện quốc gia sẽ thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam. 

"Điều này khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển" - EVN cho biết. 

Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo do EVN làm chủ đầu tư, có quy mô cấp điện áp 110 kV, tổng chiều dài 103,7 km, với tổng mức đầu tư: 4.923 tỉ đồng, bắt đầu thi công vào tháng 12-2024; Hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến vào ngày 12-8-2025. Hoàn thành mở rộng trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) ngày 5-8-2025.

Hơn 2.500 tỉ đồng để kéo điện lưới ra Côn Đảo

Theo Lê Thúy

Người lao động

