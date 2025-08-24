Cổ đông của Vosco sắp được nhận cổ tức sau 14 năm

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco, MCK: VOS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/9/2025, thời gian thực hiện chi trả 10/10/2025.

Với 140 triệu cổ phiếu VOS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Vosco sẽ phải chi khoảng 154 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Trong đó, tính đến ngày 30/6/2025, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)- công ty mẹ của Vosco đang nắm giữ 51% vốn, tương đương sở hữu 71,4 triệu cổ phiếu VOS, dự kiến sẽ nhận về hơn 78 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cổ đông của Vosco nhận được cổ tức kể từ năm 2011, khi đó công ty đã thực hiện trả cho năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Vosco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.298 tỷ đồng, giảm 56,3% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp âm gần 1,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 35,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng mạnh 206,3%, lên 14,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 12,2%, xuống còn 30,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 42,3 tỷ đồng xuống còn 31,2 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Vosco báo lỗ ròng gần 43,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi ròng gần 358,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vosco đang ở mức gần 3.472,8 tỷ đồng, tăng 20,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định gần 1.164,4 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 587,6 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn 554 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.705,3 tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 589,4 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng nợ; các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 895,2 tỷ đồng, chiếm 52,5% tổng nợ.



