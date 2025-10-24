Cổ đông Google từ chỗ kinh hoàng rồi thở phào nhẹ nhõm: Hóa ra ChatGPT Atlas vẫn phải “sống nhờ” Chromium của Google

Vài ngày trước, cổ đông của người khổng lồ Google đã trải qua một phiên giao dịch chứng khoán với đầy đủ các cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Trong vòng chỉ sáu giờ đồng hồ, cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này đã trải qua một hành trình đầy kịch tính từ hoảng loạn đến thở phào nhẹ nhõm, tất cả chỉ vì một thông báo sản phẩm từ OpenAI.

Nguyên nhân của cơn sóng gió này chính là sự ra mắt trình duyệt ChatGPT Atlas của OpenAI vào hôm thứ Ba. Ngay sau thông báo của OpenAI, cổ phiếu Alphabet đã lập tức lao dốc, giảm tới 4,8% trong phiên giao dịch. Đây là một phản ứng mạnh mẽ từ thị trường, phản ánh nỗi lo sợ của các nhà đầu tư rằng Google Chrome, trình duyệt web phổ biến nhất thế giới với 71% thị phần, có thể đối mặt với một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc.

Trình duyệt ChatGPT Atlas của OpenAI

Con số mất mát trong hai giờ đầu là đáng kinh ngạc, với vốn hóa thị trường của Alphabet bốc hơi tới 160 tỷ USD. Đây không chỉ là một con số khổng lồ mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tâm lý thị trường khi đối mặt với tin tức về công nghệ đột phá.

Những lo ngại của nhà đầu tư không phải là vô căn cứ. ChatGPT Atlas được giới thiệu như một trình duyệt tích hợp trí tuệ nhân tạo với những khả năng ấn tượng. Sản phẩm có tính năng hỗ trợ trong trình duyệt và bộ nhớ trình duyệt, cho phép nó ghi nhớ ngữ cảnh từ các tìm kiếm trước để đưa ra các gợi ý thông minh hơn.

Đặc biệt, chế độ tác nhân của Atlas có thể thực hiện các hành động thay mặt người dùng như mua sắm, đặt chỗ hoặc chỉnh sửa tài liệu. Với 800 triệu người dùng ChatGPT mỗi tuần, khả năng họ chuyển sang sử dụng Atlas là một mối đe dọa thực sự đối với vị thế thống trị của Chrome.

Chỉ trong một phiên giao dịch, cổ đông Google đã được nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau

Tuy nhiên, câu chuyện đã có một bước ngoặt kịch tính khi các nhà đầu tư và chuyên gia công nghệ bắt đầu xem xét kỹ hơn về ChatGPT Atlas. Họ nhanh chóng nhận ra một chi tiết quan trọng: ChatGPT Atlas được xây dựng trên nền tảng Chromium, chính là công cụ mã nguồn mở mà Google phát triển và Chrome cũng sử dụng.

Điều này có nghĩa là thay vì tạo ra một trình duyệt hoàn toàn mới từ đầu, OpenAI thực chất đã lấy Chromium làm nền tảng và thêm các tính năng AI của ChatGPT vào đó. Nói cách khác, Atlas chỉ là một phiên bản của Chrome với ChatGPT được gắn thêm vào.

Sự nhận ra này đã thay đổi hoàn toàn cách thị trường nhìn nhận về mối đe dọa từ Atlas. Nếu Atlas vẫn phụ thuộc vào công nghệ cốt lõi của Google, thì nó không thực sự là một mối đe dọa lớn như ban đầu lo ngại. Việc OpenAI sử dụng Chromium thực tế còn củng cố vị thế của Google trong hệ sinh thái trình duyệt web, vì bất kỳ sự phát triển nào của Chromium đều có lợi cho cả Chrome lẫn Atlas.

Hóa ra nền tảng cho trình duyệt Atlas của OpenAI vẫn là nhân Chromium của Google

Trong bốn giờ tiếp theo sau khi thông tin này lan truyền, cổ phiếu Alphabet đã có một màn phục hồi ngoạn mục, không chỉ lấy lại những gì đã mất mà còn tăng thêm, với vốn hóa thị trường tăng 180 tỷ USD. Khi kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Alphabet chỉ còn giảm 2,1%, một mức giảm khiêm tốn so với đợt lao dốc 4,8% ban đầu.

Hóa ra trình duyệt của OpenAI cũng không phải là người duy nhất làm vậy. Vào tháng 7, một startup AI khác là Perplexity cũng ra mắt trình duyệt AI của riêng mình có tên Comet. Cũng tương tự như ChatGPT Atlas, Comet là trình duyệt nhân Chromium được tích hợp chatbot AI của Perplexity. Điều đó cho thấy các công cụ AI này vẫn chưa thoát khỏi bàn tay vô hình khổng lồ của Google.

Câu chuyện về sự biến động của cổ phiếu Google trong ngày hôm đó phản ánh một hiện tượng rộng lớn hơn trong thị trường công nghệ hiện nay. Các nhà đầu tư đang cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ tin tức nào liên quan đến trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh trong lĩnh vực này. Sự xuất hiện của OpenAI như một đối thủ cạnh tranh đáng gờm đã khiến thị trường luôn trong tình trạng căng thẳng, sẵn sàng phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ tin tức mới nào. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản chất công nghệ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vội vàng.

Mặc dù ChatGPT Atlas không phải là mối đe dọa lớn như ban đầu lo ngại, OpenAI vẫn đang cạnh tranh với Google trên nhiều mặt trận khác. Ứng dụng video ngắn AI Sora đã vượt qua một triệu lượt tải xuống và có thể thách thức YouTube và Reels. ChatGPT Pulse, tính năng chủ động cung cấp các đề xuất hàng ngày, cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của Google Search.

Cuộc chiến giữa Google và OpenAI vẫn đang tiếp diễn, nhưng ít nhất trong trận chiến về trình duyệt web, Google đã giành được một chiến thắng tâm lý quan trọng khi các nhà đầu tư nhận ra rằng ngay cả đối thủ cũng phải dựa vào công nghệ nền tảng của họ.