Cổ đông Hoá chất Đức Giang mòn mỏi chờ giải cứu DGC

Đây đã là phiên “lau sàn” thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC). Thị giá gặp áp lực bán ngay từ đầu phiên 18/12, nhanh chóng về mức sàn 74.900 đồng/cp. Khối lượng cổ phiếu chất sàn đang chờ “giải cứu” lên tới hơn 20 triệu đơn vị (tại thời điểm 10h40p), khoảng 5,3% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thị giá lao dốc, vốn hóa thị trường của DGC cũng lùi về mức 28.445 tỷ đồng, tương ứng "bốc hơi" gần 6.900 tỷ đồng sau vỏn vẹn 3 phiên giao dịch.﻿

Giảm kịch sàn thêm một phiên, và điều khiến nhà đầu tư nặng lòng nằm ở cảm giác câu chuyện của cổ phiếu đang bị kéo về phía im lặng: không tin xấu rõ ràng, không lời giải thích kịp thời, chỉ có áp lực bán luôn thường trực. Cổ đông vì thế chỉ còn biết mòn mỏi chờ một “cái phao”, điển hình như một lực cầu bắt đáy hay một tín hiệu trấn an đủ rõ ràng.

Cổ phiếu giảm mạnh ngay trước thềm doanh nghiệp chuẩn bị tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 tỷ lệ 30%, 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng mức thanh toán 1.140 tỷ đồng. Ngày 25/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và ngày 15/1/2026 thực hiện thanh toán.

Được biết, Việt Nam hiện có 5 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh phốt pho vàng, tập trung tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, DGC là doanh nghiệp có năng lực sản xuất phốt pho vàng lớn nhất cả nước với tổng công suất thiết kế là 69.800 tấn/năm, chiếm 56% công suất phốt pho vàng cả nước. Ngoài ra, DGC cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu axit photphoric lớn nhất của Việt Nam.

Trái với diễn biến tiêu cực bất ngờ của cổ phiếu DGC, nền tảng tài chính, kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang tương đối tích cực. Đây là một trong những doanh nghiệp có lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng “dồi dào” nhất trên sàn chứng khoán.

Theo BCTC quý 3/2025, đến ngày 30/9, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 19.424 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 13.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 67% tổng tài sản. Riêng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt gần 12.762 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm, mang về cho doanh nghiệp 447 tỷ đồng tiền lãi chỉ trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần gần 2.817 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 804 tỷ đồng, tăng 9% và tương đương 91,4% kế hoạch lợi nhuận quý. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGC đạt hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng cho cả năm 2025.

Năm 2022 còn đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của doanh nghiệp khi doanh thu đạt gần 15.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 3.800 tỷ đồng. Cùng thời điểm này, cổ phiếu DGC từng có lúc trở thành mã có thị giá cao nhất sàn HoSE.

Trước đó, hàng loạt tổ chức phân tích vẫn duy trì quan điểm tích cực và khuyến nghị “mua” đối với cổ phiếu này.

Chứng khoán FPT (FPTS) duy trì góc nhìn khả quan khi dự báo kết quả kinh doanh Q4/2025 của DGC tiếp tục tăng trưởng, với doanh thu thuần ước đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 10,4% YoY, và lợi nhuận sau thuế đạt 794 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% YoY. Theo FPT, doanh thu được hỗ trợ bởi mặt bằng giá bán cao, trong khi biên lợi nhuận chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu đầu vào gia tăng. Đồng thời, dự án xút – clo, khởi công từ Quý I/2025 và hiện đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng, được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ Quý II/2026 đúng tiến độ.

Ở góc nhìn khác, Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của DGC sẽ tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2025–2026 nhờ mảng phân bón hưởng lợi từ giá bán cải thiện và Luật thuế VAT sửa đổi giúp nâng biên lợi nhuận, cùng với việc dự án Đức Giang Nghi Sơn chính thức vận hành từ Quý II/2026. Trên cơ sở đó, Agriseco tiếp tục đánh giá tích cực đối với cổ phiếu DGC, bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường.