Quyết liệt lập Sàn giao dịch vàng: Thủ tướng yêu cầu hạn chót 20/12 phải báo cáo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 241, yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương báo cáo về việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia ngay trong tháng 12/2025.

Quyết liệt minh bạch hóa thị trường vàng

Tại Công điện ngày 17/12, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia . Thời hạn để NHNN trình báo cáo cụ thể lên Thường trực Chính phủ là trước ngày 20/12/2025 (một số nội dung liên quan yêu cầu báo cáo chậm nhất trước ngày 22/12).

Việc lập sàn giao dịch được kỳ vọng sẽ giúp quản lý hiệu quả nguồn lực vàng trong dân, giảm tình trạng "vàng hóa" và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới. Trước đó, NHNN đã dự kiến lộ trình thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Giai đoạn 2: Mở rộng sang các sản phẩm vàng miếng. Giai đoạn 3: Giao dịch chứng chỉ quỹ và các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến vàng.

Báo cáo việc việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20/12.

Thúc đẩy các công cụ tài chính mới và thị trường mã hóa

Bên cạnh thị trường vàng, Công điện của Thủ tướng cũng mở ra bước ngoặt cho các mô hình tài chính hiện đại. Cụ thể:

Thị trường tài sản mã hóa: Thủ tướng yêu cầu triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa nhằm đảm bảo hoạt động lành mạnh, an toàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư theo Nghị quyết 05/2025.

Thủ tướng yêu cầu triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa nhằm đảm bảo hoạt động lành mạnh, an toàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư theo Nghị quyết 05/2025. Trung tâm tài chính quốc tế: Bộ Tài chính được giao hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để sớm vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và phát triển thị trường trái phiếu xanh.

Kiểm soát tín dụng và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

Trong bối cảnh kết thúc năm 2025, người đứng đầu Chính phủ lưu ý NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng. Dòng vốn tín dụng cần được kiểm soát chặt chẽ để tập trung vào các động lực tăng trưởng bền vững như: khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhà ở xã hội.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm quốc gia. Bộ Công Thương có trách nhiệm đảm bảo cung cầu hàng hóa, an ninh năng lượng và chuẩn bị tốt cho Hội chợ mùa Xuân năm 2026, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trong dịp cuối năm.