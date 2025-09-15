Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ đông KienlongBank sắp nhận cổ tức tỷ lệ lên đến 60%

15-09-2025 - 15:21 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông vào ngày 25/9/2025.

Với tỷ lệ lên đến 60%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2025, khẳng định nỗ lực chia sẻ thành quả kinh doanh và gia tăng giá trị cho cổ đông của KienlongBank. 

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và pháp luật.

Trước đó, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, KienlongBank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 2.168 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên 5.822 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. 

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ không chỉ củng cố nền tảng tài chính vững chắc, mà còn trở thành "đòn bẩy" giúp Ngân hàng mở rộng tín dụng, phát triển sản phẩm mới và đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược chuyển đổi số, chuẩn bị cho một giai đoạn bứt phá tăng trưởng tiếp theo.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu minh bạch tài chính ngày càng cao, KienlongBank đã tiên phong trong việc xây dựng phương pháp luận và công cụ tính toán các chỉ số trên nền tảng chuẩn mực Basel III. Việc áp dụng sớm phương pháp tiêu chuẩn (SA) không chỉ khẳng định năng lực tài chính vững vàng và hệ thống quản trị rủi ro bài bản, mà còn giúp Ngân hàng đáp ứng trước các yêu cầu giám sát của NHNN theo Thông tư 14. Đây là bước đi chiến lược, gia tăng uy tín của KienlongBank trong mắt cổ đông và đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng của KienlongBank lần lượt đạt 97.630 tỷ đồng, 87.321 tỷ đồng và 69.547 tỷ đồng, hoàn thành 95,7%; 93,9% và 97,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế trong quý ghi nhận đạt 565 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, dưới 3%, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của NHNN.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KLB duy trì diễn biến tích cực, với khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất đạt gần 550 nghìn đơn vị/phiên. Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, kế hoạch chia cổ tức "khủng", tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sàn dự kiến trong năm 2025 sẽ giúp KienlongBank nâng cao vị thế cạnh tranh, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

