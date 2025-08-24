Cổ đông lần đầu được trả cổ tức sau 14 năm chờ đợi

Tuần qua, VN-Index tăng 15,47 điểm lên 1.645,47 điểm. Thanh khoản lập kỷ lục với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 281.420 tỷ đồng, tăng gần 9% so với tuần trước, tương ứng mức trung bình đạt gần 56.300 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 272,48 điểm, giảm 9,86 điểm so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5 phiên liên tiếp với hơn 189,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 7.687 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 6,6 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 75 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên với 13,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 274 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 18 - 22/8 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng gần 196 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 7.886 tỷ đồng.

Thua lỗ vẫn trả cổ tức

Ngày 12/9, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco - mã chứng khoán: VOS) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024. Theo đó, VOS trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 10/10.

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam sẽ chi 154 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vosco sẽ chi 154 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) - công ty mẹ của Vosco đang nắm 51% vốn điều lệ, sẽ nhận về hơn 78 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cổ đông của VOS nhận được cổ tức kể từ năm 2011. Khi đó, công ty thực hiện trả cho năm 2010, tỷ lệ 8%.

Vosco quyết định chi trả cổ tức ngay trong bối cảnh hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2025 thua lỗ. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, VOS đạt doanh thu thuần đạt 1.298 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, VOS báo lỗ gần 44 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 358 tỷ đồng và là mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Đua nhau mua vào

Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là con trai của ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) - mua vào 100.000 cổ phiếu HUB để nâng sở hữu lên 0,33% vốn điều lệ.

Như vậy, sau giao dịch nhóm cổ đông liên quan ông Vinh và Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) đã sở hữu 41,73% vốn điều lệ tại HUB.

Ông Bùi Minh Lực vừa mua thêm 1.296.700 cổ phiếu VRC của Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán: VRC) để nâng sở hữu lên 7,39% vốn điều lệ. Sau giao dịch, ông Lực đã trở thành cổ đông lớn tại VRC.

Hodeco đã sở hữu lên tới 41,73% vốn điều lệ tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, tính tới cuối năm 2024, VRC chỉ có một cổ đông lớn là bà Trần Thị Vân sở hữu 24,17% vốn điều lệ.

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) - đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu PC1 nhằm gia tăng sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 22/8 - 21/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Hiện tại, ông Hiếu chưa sở hữu bất cứ cổ phiếu PC1 nào. Nếu giao dịch hoàn tất, ông sẽ tăng sở hữu của mình tại PC1 lên 2,24% vốn điều lệ. Ước tính, ông Hiếu sẽ chi hơn 243 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu trên.

Hai thành viên của quỹ KIM Việt Nam là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và TMAM Vietnam Equity Mother Fund đã bán ra lần lượt 300.000 và 100.000 cổ phiếu VTO của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã chứng khoán: VTO) để giảm tỷ lệ sở hữu cả nhóm xuống 4,58%. Như vậy, quỹ KIM Việt Nam không còn là cổ đông lớn tại VTO.