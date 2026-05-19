Cổ đông lớn bán ra 5 triệu cổ phiếu SJS của SJ Group

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát (Đầu tư An Phát) vừa báo cáo đã bán ra 5 triệu cổ phiếu SJS của Công ty cổ phần SJ Group trong phiên 13/5 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.



Sau giao dịch, Đầu tư An Phát giảm sở hữu từ 68,45 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,01%) xuống 63,45 triệu cổ phiếu chiếm 21,33% vốn SJ Group.

Trước đó, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, Đầu tư An Phát liên tục bán ra cổ phiếu SJS. Gần nhất, trong phiên 06/03, An Phát đã bán hơn 11,4 triệu cổ phiếu SJS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm sở hữu từ 79,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 26,86%) xuống còn 68,45 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,01%).

Về hoạt động kinh doanh, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần gần 317 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 121% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng mảng chuyển nhượng bất động sản mang về hơn 290 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 229 tỷ đồng, tăng 141%.

Do các loại chi phí chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 176 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Năm 2026, SJ Group đặt kế hoạch doanh thu 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.195 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,2 và 2,6 lần thực hiện năm 2025. Do đó, doanh nghiệp mới thực hiện được 13% kế hoạch doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở Văn La. Ảnh: SJ Group

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hôm 23/4, cổ đông SJ Group đã thông qua phương án chào bán gần 230 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Trong đó, gần 30 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, còn lại 200 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Nếu hoàn tất, SJS có thể thu về khoảng 2.000 tỷ đồng, toàn bộ dùng để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La tại Hà Nội, quy mô 12ha, phát triển các sản phẩm biệt thự và căn hộ.

Về SJ Group, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), được thành lập năm 2001 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

SJ Group được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án lớn như: dự án Nam An Khánh mở rộng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Khu nhà ở Văn La; dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng; dự án Khu đô thị Tiến Xuân; dự án Hoà Hải – Đà Nẵng;…



