Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.



Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Thông tư số 134/2017/TT-BTC và Thông tư số 73/2020/TT-BTC đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong việc quản lý, giám sát các hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán như: hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với các yêu cầu cần đáp ứng về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trữ dữ liệu; yêu cầu về đăng ký, thu hồi cung cấp dịch vụ; yêu cầu về báo cáo và công bố thông tin; các quy định về thực hiện trao đổi thông tin điện tử trên thị trường chứng khoán.

Những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh các công nghệ mới ngày càng được ứng dụng sâu rộng đã làm phát sinh nhu cầu cần thiết phải sửa đổi Thông tư số 134/2017/TT-BTC nhằm bao quát đầy đủ các hoạt động giao dịch điện tử phát sinh trong thực tiễn như: các mô hình cung cấp dịch vụ mới; việc định danh, xác minh khách hàng trực tuyến (eKYC), hợp đồng điện tử; các hình thức xác thực giao dịch được áp dụng theo từng loại giao dịch cụ thể; việc nhận lệnh của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các hệ thống truyền lệnh trung gian của tổ chức nước ngoài; việc triển khai kết nối qua API của tổ chức kinh doanh chứng khoán với bên thứ ba.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020).

Dự thảo quy định về cung cấp dịch vụ trực tuyến trong hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm: Điều chỉnh, bổ sung quy định về các yêu cầu chung đối với tổ chức cung cấp dịch vụ khi cung cấp dịch vụ trực tuyến; quy định về các hình thức xác thực giao dịch điện tử được áp dụng trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán và yêu cầu tương ứng khi sử dụng từng hình thức xác thực để các tổ chức cung cấp dịch vụ có căn cứ triển khai thực hiện thống nhất;

Quy định về việc áp dụng các hình thức xác thực theo phân loại nhóm giao dịch của khách hàng; quy định về việc mở, sử dụng và đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Về triển khai giao diện lập trình ứng dụng (API), dự thảo bổ sung quy định về triển khai giao dịch lập trình ứng dụng API trên thị trường, bao gồm các quy định về nguyên tắc triển khai API và trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ khi triển khai các dịch vụ API nhằm tạo điều kiện phát triển các dịch vụ tài chính số an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán.

Về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của hệ thống giao dịch trực tuyến, dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, an ninh, bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của hệ thống giao dịch trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm an toàn hệ thống và tăng cường bảo vệ dữ liệu, quyền lợi của nhà đầu tư.

Về hoạt động trao đổi thông tin điện tử trên thị trường chứng khoán và chế độ báo cáo, công bố thông tin, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chế độ báo cáo và công bố thông tin để phù hợp với quy định mới, phục vụ công tác quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, dự thảo bổ sung quy định về trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc ban hành quy chế nghiệp vụ nhằm bảo đảm việc kết nối, vận hành hệ thống giao dịch được thực hiện thống nhất, an toàn và phù hợp với quy định pháp luật.

Về thủ tục hành chính, dự thảo bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính "đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng chứng khoán trực tuyến" của công ty chứng khoán (Điều 10, 11, 12, 13 tại Thông tư 134) vì thủ tục này đã được quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Điều 201, Điều 203, Điều 204 và Điều 205).

Về điều khoản thi hành, dự thảo quy định một số nội dung chuyển tiếp về hoàn thiện hệ thống, dữ liệu khách hàng theo quy định để các tổ chức cung cấp dịch vụ có thời gian thực hiện và bảo đảm duy trì hệ thống hoạt động liên tục.



