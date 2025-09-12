Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt 'xả hàng' 5 triệu cổ phiếu VDS

Bà Phạm Mỹ Linh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu VDS.



Theo đó, bà Phạm Mỹ Linh đã bán ra 5 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 9-10/9/2025 bằng phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cá nhân này giảm sở hữu từ gần 30 triệu cổ phiếu xuống còn gần 25 triệu cổ phiếu VDS, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,22% xuống còn 9,35% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

Trong phiên 9-10/9, cổ phiếu VDS giảm từ 22.900 xuống 22.100 đồng/cổ phiếu. Sau đó cổ phiếu này tăng kịch trần lên mức 23.600 đồng/cổ phiếu trong phiên 11/9. Ước tính, bà Phạm Mỹ Linh đã thu về hơn 112 tỷ đồng sau khi thoái vốn.

Được biết, bà Phạm Mỹ Linh là mẹ ruột của ông Phạm Hữu Luân - Thành viên HĐQT Chứng khoán Rồng Việt. Ông Luân đang sở hữu 130.180 cổ phiếu, tỷ lệ 0,049% vốn VDS.

Trước đó, một cổ đông lớn khác của Chứng khoán Rồng Việt cũng vừa thoái vốn. Đó là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 21/8.

Qua đó, ông Hiệp giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,97%) xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,23%). Lý do thực hiện giao dịch là bởi nhu cầu tài chính cá nhân.

Đóng cửa phiên 21/8, cổ phiếu VDS dừng ở mức 23.400 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Hiệp đã thu về 234 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Ngoài bà Phạm Mỹ Linh và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến cuối quý II/2025, Chứng khoán Rồng Việt còn 2 cổ đông lớn khác là Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn nắm giữ 41,27 triệu đơn vị, chiếm 16,99% vốn điều lệ. Cổ đông Nguyễn Xuân Đô sở hữu 38,8 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 15,97% vốn điều lệ.

Gần đây, một số lãnh đạo VDS cũng muốn giảm sở hữu. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chứng khoán Rồng Việt đăng ký bán ra 940.000 cổ phiếu VDS từ ngày 8/9/2025 đến ngày 6/10/2025.

Bà Huyền đang sở hữu gần 1,5 triệu cổ phiếu VDS, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,54% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ giảm xuống còn 512.212 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,19%.

Tương tự, ông Nguyễn Chí Trung - Thành viên HĐQT đăng ký bán 430.000 cổ phiếu VDS trong giai đoạn ngày 11/09-10/10 vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Trung sẽ giảm sở hữu từ hơn 768.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,29%) xuống còn hơn 338.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%).

Ông Nguyễn Chí Trung sinh năm 1978, có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Gia nhập VDS từ năm 2007, ông Trung đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 05/04/2022.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung 6 tháng đầu năm, VDSC mang về 332 tỷ đồng doanh thu hoạt động với sự sụt giảm của mảng môi giới và lỗ tự doanh.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 95% so với cùng kỳ.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VDS tổ chức ngày 3/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu 1.106 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2024; lãi trước thuế 368 tỷ đồng, tăng 3,5%; lãi sau thuế 294 tỷ đồng, tăng 1%.

Do đó, kết thúc nửa đầu năm, VDSC mới chỉ hoàn thành 2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 3,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Sau 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt tăng 7,3% lên mức 6.828 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 1.245 tỷ đồng. Công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư HTM trong khi đầu năm vẫn ghi nhận 400 tỷ đồng. Đổi lại, VDSC "rót" 800 tỷ đồng đầu tư trái phiếu dài hạn của VietinBank và BIDV.

Các khoản cho vay tăng thêm 200 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận 2.946 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay margin.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc gần 1.050 tỷ đồng, toàn bộ là đầu tư vào cổ phiếu. Trong đó, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn là KBC, HSG đang tạm lỗ; còn ACB và MWG tạm lãi.

Danh mục tài sản AFS có giá gốc 292 tỷ đồng cũng đầu tư toàn bộ cổ phiếu với CMG tạm lỗ còn KDH tạm lãi.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.025 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn tăng thêm 589 tỷ đồng, lên mức 981 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; cùng với đó là dư nợ trái phiếu trên 2.900 tỷ đồng.