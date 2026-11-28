Cổ đông lớn nhất của CTCP Chứng khoán Thành Công (mã TCI, sàn HoSE) là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital mới đây đăng ký bán ra 5,8 triệu cổ phiếu TCI. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/12 đến ngày 30/12/2026.



Nếu hoàn tất, Sài Gòn 3 Capital sẽ giảm sở hữu từ 62,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,06%) xuống còn 56,7 triệu cổ phiếu, tương đương 49,04% vốn. Với tỷ lệ sở hữu trên, Sài Gòn 3 Capital sẽ không còn là công ty mẹ của Chứng khoán Thành Công.

Trên thị trường, cổ phiếu TCI giao dịch ảm đạm ở vùng dưới mệnh giá.

Chứng khoán Thành Công thông báo thay đổi logo thương hiệu, chuyển trụ sở từ ngày 24/7/2026. Ảnh: TCI

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Thành Công bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/11/2026 đến khi có văn bản thay thế.

Bà Việt Hà có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và được hưởng các chế độ thu nhập, phụ cấp theo chính sách hiện hành của công ty.

Theo giới thiệu từ TCSC, bà Hà có 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính, sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, am hiểu các quy trình, nghiệp vụ chứng khoán và có kinh nghiệm điều hành đa dạng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập đội ngũ lãnh đạo TCSC, bà Lưu Thị Việt Hà từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc tại Công ty Chứng khoán Dầu khí, trực tiếp phụ trách điều hành các mảng hoạt động trọng yếu, bao gồm dịch vụ chứng khoán, đầu tư, quản lý nguồn vốn và quản trị vận hành doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Chứng khoán Thành Công ghi nhận tổng doanh thu 63 tỷ đồng, giảm 40,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế sau thuế đạt 5,47 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, TCI ghi nhận doanh thu 195 tỷ đồng, giảm 16,% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

Tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TCI giảm 17,6% so với đầu năm, về 2.396 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm 819 tỷ đồng; 506 tỷ đồng các khoản cho vay.

Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 452,5 tỷ đồng; Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá thị trường gần 288 tỷ đồng.