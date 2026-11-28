Ngày 27/11, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) công bố các nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026.

9 tháng đầu năm nay, Vinamilk ghi nhận mức tăng trưởng hai con số về doanh thu và lợi nhuận. Ảnh: VNM.

Theo đó, đại hội cổ đông bất thường của Vinamilk dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 21/1/2027, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị VNM thông qua, các nội dung dự kiến trình Đại hội cổ đông xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này gồm thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của VNM từ một lên thành hai người, cập nhật và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông qua bản sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội cổ đông, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông…

Cùng với nghị quyết về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường, Vinamilk cũng công bố nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 18/12, thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/3/2027.

9 tháng năm nay, Vinamilk ghi nhận mức tăng trưởng hai con số về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỷ đồng (tăng 14,5%), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng (tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước).

Tương tự, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) công bố kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến vào ngày 4/12. Theo đó, Nhiệt điện Hải Phòng dự kiến trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Toàn. Ngược lại, bầu bổ sung 2 thành viên là ông Vũ Xuân Dũng và ông Vũ Hữu Phúc.

Nhiệt điện Hải Phòng dự kiến có thay đổi lớn ở Hội đồng quản trị. Ảnh: HND.

Ông Vũ Xuân Dũng và Vũ Hữu Phúc đều do cổ đông lớn là Tổng công ty Phát điện 2 đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị HND.

Ông Dũng năm nay 50 tuổi, có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Dũng hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn và được Tổng công ty Phát điện 2 cử làm người đại diện 40% phần vốn tại HND để định hướng đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong khi đó, ông Vũ Hữu Phúc năm nay 56 tuổi. Ông Phúc đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thuỷ điện Sông Ba Hạ và được Tổng công ty Phát điện 2 cử đại diện 30% phần vốn để tham gia Hội đồng quản trị HND, định hướng giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Cũng tại Đại hội cổ đông bất thường sắp tới, HND sẽ trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa.