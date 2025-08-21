Cổ đông lớn nhất dùng toàn bộ cổ phiếu EVS đảm bảo cho khoản vay của Chứng khoán EVS

CTCP Chứng khoán EVS (MCK: EVS, sàn HNX) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch với Thành viên HĐQT Vũ Mạnh Tiến.



Theo thỏa thuận, Chứng khoán EVS sẽ sử dụng 16 triệu cổ phiếu EVS thuộc sở hữu của ông Vũ Mạnh Tiến cùng các quyền tài sản liên quan làm tài sản đảm bảo cho khoản vay giữa Chứng khoán EVS (bên vay) và ông Nguyễn Thế Đệ (bên cho vay) theo Hợp đồng vay vốn số 1908/2025/HĐVV/EVS-NĐT.

Các tài sản liên quan đến 16 triệu cổ phiếu EVS thuộc sở hữu của ông Vũ Mạnh Tiến cũng là tài sản thế chấp và được xử lý đồng thời khi xử lý tài sản thế chấp bao gồm: quyền được nhận cổ tức từ tài sản thế chấp; quyền được nhận các khoản tiền hoàn trả, bồi thường cho bên thế chấp từ bên có nghĩa vụ hoàn trả/bồi thường trong các trường hợp phát sinh sự kiện hoàn trả, bồi thường vì bất cứ lý do gì, kể từ sự kiện bảo hiểm phát sinh từ/liên quan đến tài sản thế chấp; tất cả quyền lợi, lợi ích và các quyền tài sản khác phát sinh và/hoặc liên quan đến tài sản thế chấp.

Được biết, tính đến thời điểm 30/06/2025, ông Vũ Mạnh Tiến đang là cổ đông lớn nhất tại EVS khi sở hữu 16 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,71% trong tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.648 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu tiên, Chứng khoán EVS thỏa thuận về việc sử dụng tài sản của người nội bộ để thế chấp vay vốn. Trước đó, ngày 30/07, HĐQT EVS cũng thông qua nghị quyết thỏa thuận sử dụng 3,7 triệu cổ phiếu EVS thuộc sở hữu của thành viên HĐQT Vũ Hải Anh để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán đối với ông Mai Anh Tiến.

Cũng liên quan đến vay vốn, ngày 06/08 vừa qua, HĐQT EVS ra Nghị quyết thông qua phương án nhận cấp tín dụng năm 2025 tại Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân với hạn mức tối đa 300 tỷ đồng, nhằm đầu tư kinh doanh công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương. Thời hạn vay tối đa là 6 tháng.

Nghị quyết cũng cho biết EVS đồng ý thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty hoặc bên thứ ba để bảo đảm mọi nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng vay.

Tại thời điểm 30/06/2025, EVS đang có tổng giá trị các khoản vay nợ tài chính hơn 329 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm, toàn bộ là vay cá nhân ở kỳ hạn ngắn. Hầu hết các khoản vay đều theo hình thức tín chấp, thời hạn không quá 6 tháng, nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Chứng khoán EVS lại kém khả quan khi báo lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng trong quý II/2025, thấp hơn nhiều khoản lãi hơn 17 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình, trong quýII/2025 thị trường có nhiều biến động, khối lượng giao dịch giảm dẫn đến doanh thu môi giới và margin giảm sút, đồng thời doanh thu từ mảng tự doanh cũng đi xuống. Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm dẫn đến chênh lệch giảm đánh giá lãi các tài sản tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung nửa đầu năm nay, Chứng khoán EVS chỉ lãi sau thuế gần 2,5 tỷ đồng, giảm đến 92% so với nửa đầu năm 2024.