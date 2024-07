Cổ đông lớn nhiều doanh nghiệp 'bán sạch' cổ phần

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 2,29 điểm, về mức 1.280,75 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 2,71 điểm, lên 244,67 điểm.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 80,37 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 4.501 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1,36 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là bán ròng 4,68 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 1,28 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là mua ròng gần 24,8.

Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 8-12/7, khối ngoại đã bán ròng 80,29 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 4.480 tỷ đồng.

"Cạn" cổ đông lớn

Công ty CP Sonadezi Giang Điền (mã chứng khoán: SZG) chỉ còn 1 cổ đông lớn sau khi Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc bán sạch cổ phiếu. Cụ thể, từ ngày 27/6-3/7, Tuấn Lộc đã bán 18 triệu cổ phiếu SZG để giảm sở hữu từ 32,79% vốn về 0% vốn điều lệ tại Sonadezi Giang Điền.

Công ty CP Sonadezi Giang Điền chỉ còn 1 cổ đông lớn.

Tại thời điểm ngày 31/12, Sonadezi Giang Điền có 2 cổ đông lớn, gồm: Xây dựng Tuấn Lộc và Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (mã chứng khoán: SNZ) sở hữu 46,45% vốn điều lệ. 20,76% vốn còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ khác.

Tương tự, Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Saigon - mã chứng khoán: LSG) cũng ghi nhận thay đổi cổ đông lớn trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Cụ thể, ngày 4/7, bà Nguyễn Thị Thu đã bán ra 14.833.454 cổ phiếu LSG để giảm sở hữu từ 16,48% về 0% vốn điều lệ và không còn là cổ đông tại Land Saigon.

Vào ngày 6/6, bà Trương Kim Duyên đã bán ra 51.800 cổ phiếu LSG để giảm sở hữu từ 5,02% về còn 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Land Saigon.

Ngày 7/6, bà Nguyễn Thị Thạch Trúc bán 11.452.250 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 12,72% về còn 0% vốn điều lệ và không còn là cổ đông tại LSG.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 5/6-7/6, bà Trần Thị Minh Tâm - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã mua 4,3 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 4,78% vốn điều lệ.

Tương tự, ông Trần Thành Nhơn - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính kế toán đăng ký mua 4,2 triệu cổ phiếu LSG để nâng sở hữu lên 4.207.400 cổ phần, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/6-7/7.

Casumina sắp thay ghế lãnh đạo

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) bán ra 71.900 cổ phiếu CSM của Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina - mã chứng khoán: CSM) để giảm sở hữu về 7,97% vốn điều lệ.

Casumina vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 26/7 tới để thay đổi lãnh đạo. Trong tài liệu, Casumina trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các ông Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện.

Cổ đông lớn của Casumina bán cổ phiếu CSM.

Bà Lê Thị Cát Tường (chị ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, mã chứng khoán: HBC) vừa bán ra 10.000 cổ phiếu HBC để giảm sở hữu về 45.818 cổ phần. Giao dịch được thực hiện vào ngày 5/7.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) - đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu TCM. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/7-14/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại TCM từ 17,19 triệu cổ phần xuống còn 10,19 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ TCM. Ước tính, ông Nghĩa sẽ thu về khoảng 376 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Hồi giữa tháng 6, Dệt may Thành Công đã chốt danh sách cổ đông để phát hành 9,26 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%. Do đó, Dệt may Thành Công đã nâng lượng chứng khoán niêm yết lên gần 102 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) - vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu NHA để giảm sở hữu về 341.735 cổ phần. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/7-15/8.