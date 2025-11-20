Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ đông một doanh nghiệp dệt may sắp nhận hơn trăm tỷ tiền cổ tức ngay trong tháng 12

20-11-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ đông một doanh nghiệp dệt may sắp nhận hơn trăm tỷ tiền cổ tức ngay trong tháng 12

Với gần 74,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PPH sẽ cần chi khoảng 112 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt này.

28/11 tới đây, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (mã: PPH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền 2025, tỷ lệ thực hiện là 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và thời gian thực hiện dự kiến 10/12/2025.

Với gần 74,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PPH sẽ cần chi khoảng 112 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt này.

Được biết, doanh nghiệp dệt may này được thành lập từ năm 1964 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1966, tiền thân là Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú, trực thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã cổ phiếu: VGT) hiện sở hữu hơn 50% vốn điều lệ tại tổng công ty này.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2025, Phong Phú ghi nhận doanh thu gần 628 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Đáng chú ý, phần lãi từ các công ty liên kết tăng mạnh 24%, đạt hơn 97 tỷ đồng, góp phần kéo lợi nhuận sau thuế lên hơn 95 tỷ đồng, tăng 29%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PPH đạt hơn 1.832 tỷ đồng doanh thu và 311 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 10% và 22% so với cùng kỳ, tương đương 70% kế hoạch doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của Phong Phú đạt hơn 3.754 tỷ đồng, trong đó PPH có 133 tỷ đồng lượng tiền và tương đương tiền, tăng 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 17% xuống còn gần 497 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PPH đóng cửa phiên 19/11 tại mốc 29.300 đồng/cp.

Dương Ngọc

