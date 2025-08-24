Cổ đông Nhà nước của HSC chỉ bán được 4,4% lượng quyền mua cổ phiếu HCM
Từ ngày 12-18/8, HFIC đã bán 5,37 triệu quyền mua trong số 121,6 triệu quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của HSC đã đăng ký thông qua phương thức bán đấu giá trên sàn HoSE.
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) vừa có báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC).
Theo đó, từ ngày 12-18/8, HFIC đã bán 5,37 triệu quyền mua (tương đương 2,685 triệu cổ phiếu HCM được mua), trong số 121,6 triệu quyền mua đã đăng ký (tương đương 60,82 triệu cổ phiếu HCM được mua) thông qua phương thức bán đấu giá trên sàn HoSE.
Số lượng quyền mua được HFIC bán thành công chỉ tương đương 4,4% số lượng công ty này đăng ký bán ra. Lý do là các nhà đầu tư đăng ký mua không hết số lượng quyền mua bán đấu giá. Với giá bán 6.875 đồng/quyền mua, HFIC thu về 36,9 tỷ đồng cho số quyền mua nói trên.
Sau giao dịch nói trên, HFIC tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 116,268 triệu quyền mua chưa bán hết (tương đương 58,134 triệu cổ phiếu). Phương thức giao dịch là bán thỏa thuận trực tiếp cho các nhà đầu tư từ ngày 27/8 – 5/9/2025. Với giá bán 6.875 đồng/quyền mua, HFIC kỳ vọng thu về hơn 799 tỷ đồng từ giao dịch nói trên.
HFIC hiện là cổ đông lớn thứ 2 tại Chứng khoán HSC, sở hữu 121,638 triệu cổ phiếu HCM, tương đương 16,88% vốn điều lệ công ty này.
Ông Trần Quốc Tú - Thành viên HĐQT HSC, hiện đang là Trưởng phòng Pháp chế HFIC đồng thời là người đại diện hơn 57,6 triệu cổ phiếu HCM (8% vốn) tại HSC.
Ngoài ra, bà Phan Quỳnh Anh- Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán HFIC, hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT HSC. Ngoài ra, bà cũng là người đại diện phần vốn hơn 43,2 triệu cổ phiếu HCM (tương ứng tỷ lệ 6% vốn điều lệ) tại HSC.
Cổ đông lớn nhất của HSC là Dragon Capital Markets Limited vào ngày 19/8 đã đăng ký thực hiện toàn bộ 226,8 triệu quyền mua, tương đương 113,42 triệu cổ phiếu được phép mua cổ phiếu chào bán của HSC từ ngày 22/8 – 12/9/2025.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Dragon Capital Markets Limited dự kiến chi ra 1.134,2 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch, qua đó nâng sở hữu lên 340,25 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 31,51%.
Được biết, ông Lê Anh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT của HSC hiện đang là Giám đốc và Người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited tại HSC. Ngoài ra, ông Lê Hoàng Anh- Thành viên HĐQT cũng đang là Người đại diện vốn của quỹ ngoại này tại HSC.
HSC đang trong thời gian chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua một cổ phiếu mới.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 3.600 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt chào bán, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên hơn 10.800 tỷ đồng.
Với gần 3.600 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, HSC dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2025, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động 2.073 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Một nửa doanh thu đến từ mảng cho vay với 1.022 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động tự doanh giảm 16,5% về còn 584 tỷ đồng và hoạt động môi giới cũng giảm 15% chỉ mang về 397 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 523 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 419 tỷ đồng, cùng giảm 29% so với nửa đầu năm 2024.
Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của HSC ghi nhận 34.937 tỷ đồng, tăng khoảng 3.597 tỷ đồng.
Dù hoạt động cho vay đóng góp lớn nhất vào doanh thu trong kỳ nhưng HSC lại giảm quy mô các khoản cho vay về mức 19.813 tỷ đồng, tức giảm 616 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm gần 57% tổng tài sản.
Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc 12.870 tỷ đồng, tăng 5.190 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, HSC đầu tư 6.994 tỷ đồng vào trái phiếu trên sàn HNX, 2.000 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và 3.545 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu.
