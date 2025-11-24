Cổ đông TCBS chốt phương án trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX, sàn HoSE) vừa công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến văn bản về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và phương án trả cổ tức năm 2024.



Trong đó 1,92 tỷ phiếu biểu quyết, tương đương 83,22% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, TCBS lên phương án chia cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 25%, gồm 5% bằng tiền mặt (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu). Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Sau khi IPO, TCBS đang lưu hành hơn 2,3 tỷ cổ phiếu tương đương vốn điều lệ 23.133,08 tỷ đồng. Ước tính, công ty chứng khoán này phải chi ra 1.155,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Còn lại, TCBS dự kiến chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành 462,2 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 5:1, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Toàn bộ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm dự kiến thực hiện trả cổ tức là trước 30/6/2026.

Nếu hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TCBS dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức hơn 27.735 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ đông TCBS cũng thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền hạn của cổ đông, triệu tập chương trình họp và thông báo mời họp ĐHĐCĐ.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.164 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với 1.171 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Tiếp đến, lãi từ các khoản cho vay và phải thu mang về 1.015 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Mảng nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 421 tỷ đồng, tăng 37%.

Mảng môi giới mang về 318 tỷ đồng doanh thu, tăng 137% so với cùng kỳ. Trong quý III/2025, TCBS xếp thứ 3 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HoSE, với tỷ lệ 7,75%, tăng so với mức 7,47% của 6 tháng đầu năm 2025.

Trong kỳ, chi phí hoạt động chiếm hơn 403 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Kết quả, TCBS báo lợi nhuận trước thuế 2.024 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.620 tỷ đồng, lần lượt tăng 84% và 85% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, TCBS ghi nhận 7.852 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 36%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của TCBS ở mức 81.773 tỷ đồng, tăng hơn 28.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, công ty tiếp tục đưa dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán lên mức kỷ lục mới ở mốc 41.713 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng gần 8.000 tỷ đồng sau một quý.

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận hơn 27.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm gần 14.000 tỷ đồng; chứng chỉ tiền gửi hơn 7.200 tỷ đồng; trái phiếu niêm yết hơn 4.200 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết với giá trị hơn 1.700 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn ghi nhận gần 30.375 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TCBS còn có dư nợ trái phiếu ngắn hạn 4.368 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn gần 1.000 tỷ đồng.



