Cổ đông Tesla thông qua gói lương trị giá 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 6/11, các cổ đông của Tesla bỏ phiếu thông qua gói lương khổng lồ có thể biến Elon Musk – hiện là người giàu nhất thế giới – trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử.

Theo thông báo của Tesla, cổ đông nắm hơn 75% số cổ phần tham gia bỏ phiếu đã đồng ý với đề xuất này (không bao gồm 15% cổ phần do chính Musk nắm giữ). Khi kết quả được công bố, hội trường bùng nổ trong tiếng reo hò. Musk mỉm cười cảm ơn: “Tôi thật sự rất trân trọng điều này".

Elon Musk

Khác với phần lớn các CEO khác, Musk không nhận lương cố định. Thay vào đó, gói đãi ngộ mới là một khoản thưởng cổ phiếu có thể giúp ông sở hữu thêm 423,7 triệu cổ phiếu Tesla trong vòng 10 năm tới. Nếu công ty đạt đủ các chỉ tiêu đề ra, giá trị số cổ phiếu này có thể lên tới 1.000 tỷ USD - với điều kiện giá trị vốn hóa của Tesla đạt 8,5 nghìn tỷ USD.

Hiện tại, để đạt được con số này, giá cổ phiếu Tesla sẽ phải tăng hơn 460% so với mức hiện nay - vượt xa cả Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới hiện tại với 5 nghìn tỷ USD.

Nếu gói thưởng được chi trả toàn bộ, Musk sẽ kiếm tương đương 275 triệu USD mỗi ngày, biến đây thành gói lương lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, gói thưởng này không chỉ mang ý nghĩa tài chính. Hội đồng quản trị Tesla cho biết, Musk từng đề cập khả năng rời khỏi vị trí CEO nếu không có “sự đảm bảo về quyền kiểm soát” tương xứng.

Trong bài phát biểu trước cổ đông, Musk dành nhiều thời gian nói về robot và trí tuệ nhân tạo, hơn là về xe điện - lĩnh vực đã đưa Tesla trở thành biểu tượng toàn cầu. Ông khẳng định Tesla đang chuyển trọng tâm từ sản xuất ô tô sang phát triển xe tự hành và robot hình người, trong đó có đội xe robotaxi có thể tự vận hành.

Musk dự đoán rằng mảng robot sẽ vượt xa doanh thu xe điện, thậm chí “trở thành sản phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại” Ông nói: “ Tôi tin rằng một ngày nào đó, mỗi người trên Trái Đất đều sẽ muốn có ‘R2-D2’ hoặc ‘C-3PO’ của riêng mình” .

Theo Musk, robot của Tesla có thể được sản xuất với giá khoảng 20.000 USD/chiếc, rẻ ngang một chiếc ô tô, và trong tương lai có thể thay thế bác sĩ phẫu thuật, xóa đói nghèo và định hình lại trật tự kinh tế toàn cầu.

Dù viễn cảnh đầy tham vọng, Tesla vẫn đang trải qua năm 2025 đầy khó khăn: doanh số và lợi nhuận sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm, cùng nguy cơ mất hàng tỷ USD doanh thu do chính sách hỗ trợ xe điện của chính phủ Mỹ bị cắt giảm.

Musk hiện có khối tài sản ước tính 473 tỷ USD (theo Bloomberg Billionaires Index), chủ yếu đến từ cổ phần tại Tesla, SpaceX và xAI. Ông khẳng định, mục tiêu của gói thưởng không phải là thêm tiền, mà là củng cố quyền biểu quyết và khả năng kiểm soát Tesla: "Tôi không có ý định tiêu số tiền đó. Tôi chỉ muốn đảm bảo đủ quyền để điều hành công ty – nhưng không đến mức không thể bị sa thải nếu tôi... phát điên”.