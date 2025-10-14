Cổ đông VNDirect chốt phương án phát hành thêm 432 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán VNDirect vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường diễn ra hôm 10/10/2025.



Trước hết, HĐQT VNDirect báo cáo về tình hình triển khai các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại Điều 10, 11, 12 Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông số 566/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 500/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025.

Theo đó, có 3 phương án phát hành tăng vốn đã được thông qua gồm: Chào bán 268,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Đến nay, cả 3 phương án này đều chưa triển khai.

Căn cứ đề xuất của HĐQT VNDirect, ĐHĐCĐ bất thường lần này đã thông qua sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trình thêm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, VNDirect dự kiến bán chào bán hơn 106,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán là giá thỏa thuận giữa công ty với nhà đầu tư và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VND theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất.

Thời gian triển khai trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Sau đợt phát hành nói trên, VNDirect tiếp tục triển khai chào bán tối đa hơn 325,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 57% so với giá thị trường hiện tại), qua đó huy động hơn 3.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc năm 2026.

Số tiền dự kiến thu được từ 2 đợt chào bán cổ phiếu, công ty dự kiến dùng 60% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 40% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường.

Nếu hoàn tất 2 đợt chào bán trên, VNDirect sẽ phát hành thêm tổng cộng hơn 432 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ mức 15.223 tỷ đồng lên 19.545 tỷ đồng.

Ngoài 2 kế hoạch nói trên, VNDirect còn 2 phương án gồm phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu ESOP và 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc tiếp tục thực hiện.

Lãnh đạo VND báo cáo sẽ căn cứ theo điều kiện thị trường và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới để quyết định triển khai các phương án đến hết năm 2026.



