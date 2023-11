Cô gái đeo chiếc túi đáng ngờ ra khỏi bệnh viện, vài tiếng sau thì cảnh sát phát lệnh truy nã

Vào ngày 31/10 vừa qua, chị Nívea Rabelo, 27 tuổi đã sinh được một bé trai, đặt tên là Ravi Cunha tại bệnh viện phụ sản Amelia Buarque de Hollanda ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi cho con bú, vì quá mệt nên chị Rabelo đã ngủ thiếp đi. Tuy nhiên khi tỉnh dậy vào khoảng 2 giờ sáng, chị đã hoảng hốt vì không thấy con mình đâu.

Ông Davi, bố chồng chị Rabelo cho biết con dâu ông đã cho con bú, còn vợ ông thì thay tã cho cháu. Sau đó họ đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Cậu bé 1 ngày tuổi Ravi Cunha đã bị bắt cóc tại bệnh viện.

"Hai mươi phút sau, vợ tôi tỉnh dậy để trông thằng bé thì không thấy nó đâu. Ngay lập tức, vợ tôi đã hỏi những người cùng phòng xem có ai bế hộ thằng bé không, nhưng không ai biết gì. Vợ tôi đã vô cùng tuyệt vọng và đi tới khu chăm sóc sơ sinh để báo tin và họ mới biết về sự biến mất của cháu tôi", ông Davi kể lại.

Chỉ vài tiếng sau đó, cảnh sát đã tìm được cậu bé.

Giữa lúc cả gia đình chị Nívea Rabelo đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng thì một đoạn băng hình do camera an ninh ở bệnh viện đã ghi lại được cảnh tượng đáng ngờ, trong đó một cô gái trẻ đã xách một chiếc túi khá to ra khỏi bệnh viện mà không bị ai giữ lại.

Camera an ninh cũng cho thấy trước đó, cô này đã leo lên tầng 3 và lẻn vào một căn phòng qua lối ban công và lảng vảng ở khu vực hành lang. Bé Cunha được cho là đã nằm trong chiếc túi xách dạng trống khá to mà cô ta đeo bên mình.

Cuối cùng, cảnh sát nhận được tin báo nặc danh cho biết nghi phạm được xác định chính là Cuane Malaquias, 19 tuổi. Sau khi bắt cóc đứa trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi, Malaquias đã trở về nhà mình ở Morro do Borel, cách bệnh viện khoảng 10 km để ẩn náu. Lập tức, họ đã phát đi lệnh truy nã nghi phạm.



Nghi phạm Malaquias cũng đã bị bắt giữ.

Đến hơn 8h sáng hôm 1/11, nghi phạm đã bị cảnh sắt bắt giữ. Rất may là bé trai Cunha không gặp vấn đề gì về sức khỏe và đã được đoàn tụ cùng gia đình trong sự vui mừng khôn xiết của tất cả mọi người.



Bên ngoài đồn cảnh sát, bà ngoại của cậu bé Cunha đã đối chất với nghi phạm: "Sao cô lại làm thế với chúng tôi? Tại sao chứ?" nhưng không nhận được câu trả lời. Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang điều tra về vụ việc.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương Malaquias đã có một bé gái 5 tuổi và thời điểm bắt cóc bé trai sơ sinh, đối tượng cũng đang mang thai. Hiện chưa rõ động cơ của Malaquias là gì song vụ việc cũng khiến cho nhiều người cảm thấy lo ngại về tình hình an ninh ở các bệnh viện trên thế giới nói chung và ở Brazil nói riêng, khi mà người bên ngoài có thể dễ dàng đột nhập và bắt cóc trẻ sơ sinh mà không gặp phải bất cứ khó khăn gì.



Nguồn: Daily Star