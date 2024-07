Cô gái duy nhất ở Kbiz có gương mặt tỷ lệ kim cương: Uống nhiều nước, chăm da 7 bước, hóp bụng và thẳng lưng để body nuột nà, không mỡ thừa

Bên cạnh “tỷ lệ vàng”, thì “tỷ lệ kim cương” cũng là cụm từ dùng để chỉ tiêu chuẩn về nhan sắc của một người phụ nữ. Theo đó, khái niệm này dùng để chỉ những người có khuôn mặt hoàn hảo ở mọi góc độ với chóp mũi và môi tạo thành góc 90 độ, sống mũi cong với trán tạo thành góc 120 độ.



Người đẹp có gương mặt tỷ lệ kim cương.

Vẻ đẹp như tranh vẽ của Go Yoon Jung.

Ở Hàn Quốc chỉ có một sao nữ duy nhất đạt chuẩn tỷ lệ kim cương, đó chính là nữ diễn viên Go Yoon Jung. Đôi mắt to tròn, môi trái tim, cằm V-line, dáng mũi của Go Youn Jung tạo nên tỷ lệ hoàn hảo, mang lại cho cô vẻ ngoài đẹp như điêu khắc nhưng vẫn mềm mại. Điều này đã được các bác sĩ thẩm mỹ công nhận. Truyền thông lẫn người hâm mộ cũng ưu ái gọi cô là “nữ thần”, “tượng đài nhan sắc thế hệ mới”. Đồng thời, vẻ ngoài của nữ diễn viên cũng trở thành hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lý tưởng tại Hàn Quốc.

Với nhan sắc nổi bật, ngoài vai trò diễn viên, Go Yoon Jung còn đắt show đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu, chụp hình tạp chí,... Ở độ tuổi U30, sắc vóc của Go Yoon Jung được người hâm mộ nhận xét chỉ như cô gái tuổi đôi mươi, cùng chiều cao lên đến 1m67. Nhiều người tò mò bí quyết làm đẹp của Go Yoon Jung.

Uống nước và kiểm soát tâm trí

Ngoài gương mặt đạt chuẩn tỷ lệ kim cương thì làn da căng mịn, lỗ chân lông như tàng hình của người đẹp này cũng gây chú ý không kém.

Làn da đẹp giúp cô nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo mỹ phẩm.

Theo đó, một trong những bí quyết đơn giản, nhiều người biết mà không phải ai cũng làm được đó là uống đủ hoặc nhiều nước mỗi ngày. Go Yoon Jung xem chế độ ăn - uống chiếm 70% tính quyết định vóc dáng lẫn da của bạn có khỏe - đẹp hay không. Mỗi ngày, cô đảm bảo nạp đủ 2-3 lít nước lọc.

Uống nước không chỉ có tác động tích cực đến vóc dáng, hỗ trợ giảm cân mà còn có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và giúp giải độc cơ thể.

Đối với mỹ nhân 9X, nước chính là chìa khóa giúp phụ nữ hoàn thiện vẻ đẹp từ trong ra ngoài.

Song, không phải ai cũng biết uống nước đúng cách. Theo đó, một số lưu ý được Go Yoon Jung áp dụng khi uống nước hằng ngày như chia nhỏ lượng nước, uống từng ngụm nhỏ, không uống nước quá lạnh hoặc quá nóng,... mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn. Đồng thời, cô cũng ưu tiên dùng nguồn nước sạch khi tắm, rửa mặt.

Ngoài ra, mỹ nhân này tin rằng chăm sóc càng kỹ càng và cẩn thận chính là chìa khóa cho làn da hoàn hảo của cô. Thế nên, từ nhiều năm qua Go Yoon Jung áp dụng phương pháp chăm da 7 bước.

Làn da đẹp giúp cô trông trẻ trung hơn tuổi.

Go Yoon Jung bắt đầu quy trình chăm sóc da của mình bằng cách đắp mặt nạ đất sét, giúp thanh lọc, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và dầu tích tụ trên da mặt, đặc biệt là sau những ngày bận rộn. Sau khi rửa mặt thật sạch, cô tiến hành thoa lớp toner đầu tiên, sử dụng bông tẩy trang hoặc ngón tay để thoa đều, đảm bảo rằng mọi nơi trên gương mặt đều được chăm sóc. Điều này rất cần thiết vì công việc của cô ấy đòi hỏi phải trang điểm toàn bộ khuôn mặt thường xuyên. Quá trình này sau đó được lặp lại thêm sáu lần nữa trước khi chuyển sang huyết thanh và kem dưỡng mắt để làm sáng các đốm đen và loại bỏ tàn nhang.

Cô cũng ưu tiên sử dụng những sản phẩm lành tính, dịu nhẹ, đảm bảo không gây kích ứng, tránh xa các sản phẩm có chứa các loại hóa chất độc hại.

Bên cạnh đó, cô cũng tin rằng việc giữ cho tinh thần vui vẻ, hạn chế stress cũng giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, làn da trẻ hóa so với độ tuổi.

Body nhiều người ao ước của nữ diễn viên.

Hóp bụng và thẳng lưng để body nuột nà, không mỡ thừa

Cô tập nhiều bộ môn khác nhau để giữ dáng như ba lê, pilates, bơi lội,... Trong đó, pilates vẫn là hoạt động yêu thích của sao nữ này mỗi ngày. Đây cũng là bộ môn được nhiều mỹ nhân Hàn Quốc lựa chọn tập luyện để rèn vóc dáng. Ngoài tác dụng tích cực đến vóc dáng, làm tăng sự dẻo dai, săn chắc cho cơ thể thì đây còn là bộ môn giúp cải thiện giấc ngủ, làm đẹp da,...

Go Yoon Jung chăm chỉ rèn luyện thể thao.

Ngoài ra, cô cũng tập cho mình thói quen thẳng lưng, hóp bụng khi ngồi, đi, đứng. Điều này có tác động tích cực đến vóc dáng, ngăn ngừa nguy cơ mỡ tích tụ ở lưng hoặc bụng dưới, từ đó tạo các đường nét ở vai và cổ đẹp hơn.

Nguồn: Tổng hợp, Instagram.