Cô gái kiếm 288,8 triệu đồng/tháng nhờ công việc tưởng không ai thuê

Ở tuổi 30, Abbie Manning - Cô gái đến từ xứ sở xương mù, hiện có mức thu nhập lên đến hàng nghìn Euro mỗi tháng. Đáng nói, công việc mang lại con số lý tưởng này, lại đơn giản đến mức ít ai nghĩ có thể trở thành nghề kiếm tiền: Đi chợ hộ, sắp xếp thực phẩm và dọn tủ lạnh cho giới nhà giàu. Từ một ý tưởng kinh doanh cá nhân, Abbie đã xây dựng được công ty riêng, phục vụ những khách hàng có điều kiện tài chính cao tại Anh, Mỹ và một số quốc gia châu Âu.

Công việc này mang lại cho Abbie nguồn thu nhập tối thiểu 10.000 Euro/tháng (khoảng 288,8 triệu đồng). Abbie tiết lộ con số này cao gấp 3-4 lần tiền lương trước đây.

Abbie Manning

Abbie từng có 5 năm làm tiếp viên trên các siêu du thuyền trước khi quyết định khởi nghiệp. Tháng 11/2023, cô thành lập S.W V.I.P Concierge, công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân và quản lý cuộc sống cho những người bận rộn, giới doanh nhân và khách hàng giàu có. Sau khi trở về Devon (Anh), cô nhận ra thị trường vẫn còn thiếu những dịch vụ chăm sóc nhà cửa cao cấp.

Ý tưởng kinh doanh của Abbie không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp thông thường. Cô cung cấp nhiều dịch vụ như tìm kiếm và sắp xếp thợ sửa chữa, đặt vé du lịch, quản lý lịch trình, tổ chức sự kiện và xử lý các công việc cá nhân. Khách hàng có thể giao cho cô những nhiệm vụ mà họ không có thời gian hoặc không muốn tự mình thực hiện.

Một trong những dịch vụ khiến Abbie bất ngờ nhất về mức độ phổ biến chính là đi chợ hộ và chuẩn bị thực phẩm, cũng như dọn tủ lạnh cho các căn nhà nghỉ dưỡng sang trọng.

Abbie sẽ nhận đơn hàng thực phẩm được khách đặt trước, sau đó đến nhà để dỡ hàng, sắp xếp đồ vào tủ lạnh và các ngăn lưu trữ. Trong trường hợp khách chưa chuẩn bị danh sách mua sắm, cô cũng có thể tự đi chợ, lựa chọn thực phẩm và đảm bảo căn nhà được trang bị đầy đủ trước khi chủ nhân tới.

“Đối với nhiều người đi nghỉ, đặc biệt là các gia đình hoặc những người lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng cao cấp, việc đến nơi với tủ lạnh đã đầy thực phẩm, đồ uống được làm lạnh và mọi thứ được sắp xếp gọn gàng là một sự xa xỉ” - Abbie chia sẻ.

Nhờ dịch vụ này, khách hàng có thể bắt đầu kỳ nghỉ ngay khi đặt chân đến căn hộ nghỉ dưỡng của mình, thay vì mất buổi tối đầu tiên trong siêu thị hoặc loay hoay với những túi thực phẩm chưa được sắp xếp. Những video ghi lại cảnh Abbie đi chợ, dỡ hàng và xếp lại tủ lạnh cũng thu hút sự chú ý trên MXH. Nhiều người khá bất ngờ khi biết những công việc tưởng chừng rất đời thường lại có thể trở thành một dịch vụ chuyên nghiệp được trả tiền.

Abbie thường quay lại video khi đi siêu thị, dọn tủ lạnh cho khách hàng và sau đó up lên MXH

Sau khoảng hai năm hoạt động, công ty của Abbie đã phát triển thành một doanh nghiệp có đội ngũ gồm 8 cộng tác viên tự do. Khách hàng của cô chủ yếu là chủ doanh nghiệp, người có lịch trình bận rộn và những cá nhân sở hữu khối tài sản lớn.

Dù thu nhập hấp dẫn, Abbie cho biết nghề này có một nhược điểm không nhỏ: Cô gần như không thể hoàn toàn ngắt kết nối với công việc. Ngay cả khi đi du lịch, cô vẫn phải kiểm tra email, phản hồi khách hàng và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các kế hoạch cũng thường xuyên thay đổi, đòi hỏi cô phải linh hoạt, bình tĩnh trước áp lực và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Abbie từng được khách hàng nhờ lái chiếc Bentley mới mua từ Anh đến một khu bất động sản ở Tuscany, Italy. Những yêu cầu đa dạng như vậy khiến mỗi ngày làm việc của cô đều khác nhau.

Abbie thừa nhận hành trình xây dựng doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều sự chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm. Tuy nhiên, công việc cũng giúp cô có thu nhập tốt hơn đáng kể và sự linh hoạt mà một công việc hưởng lương cố định khó mang lại.

Theo cô, sức hút của dịch vụ này nằm ở việc nhiều người chưa từng nghĩ rằng những công việc cá nhân như đi chợ, sắp xếp tủ lạnh hay chuẩn bị nhà cửa trước kỳ nghỉ có thể được thuê ngoài. Nhưng khi nhìn thấy lợi ích thực tế, họ nhanh chóng hiểu vì sao những khách hàng giàu có sẵn sàng trả tiền để tiết kiệm thời gian và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn.

(Nguồn: El HuffPost, The Sun)