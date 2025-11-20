Cô gái miền Tây cưới thiếu gia Sài Thành, bước vào cửa hào môn: Ở biệt thự trăm tỷ, mẹ chồng chiều như trứng mỏng

09Mai Tây (tên thật Nguyễn Túy Xuân Mai sinh năm 2000) là một trong những hot girl Cần Thơ sở hữu nhan sắc nổi bật. Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đường nét thanh thoát khiến cô không ít lần bị nhầm là mang vẻ đẹp lai dù hoàn toàn thuần Việt. Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, cô nàng còn gây chú ý với chuyện tình ngọt ngào cùng Đình Khang - một trong những thiếu gia có tiếng ở Sài Thành.

Chồng thiếu gia yêu thương, mẹ chồng "phú bà" chiều hết mực

Trong suốt 6 năm yêu nhau, Mai Tây không chỉ được bạn trai cưng chiều mà còn được mẹ chồng tương lai xem như con gái trong nhà. Ngay từ khi chưa cưới, cô đã được tặng nhiều trang sức đắt đỏ và bất động sản giá trị.

Đầu năm 2024, Mai Tây và thiếu gia Đình Khang chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới của cặp đôi diễn ra hoành tráng, sử dụng đến 1 tấn hoa tươi để trang trí. Trong ngày trọng đại, mẹ chồng còn trao tặng nàng dâu bộ trang sức trị giá hàng tỷ đồng, càng khẳng định sự yêu chiều đặc biệt dành cho Mai Tây. Đến đầu năm 2025, cô hạ sinh quý tử và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ không hề kém trước khi sinh. Có thể nói, Mai Tây đã "thắng đời 3-0" khi vừa lên chức mẹ, vừa giữ được phong độ nhan sắc lại còn được gia đình chồng yêu thương hết mực.

Làm dâu hào môn, Mai Tây sống trong biệt thự tiền tỷ

Cơ ngơi mà Mai Tây cùng gia đình chồng sinh sống là một căn villa sang trọng, được xây thô và đầu tư toàn bộ hết 22 tỷ, tính toán cộng thêm giá trị sở hữu đất thì con số chạm ngưỡng trăm tỷ đồng. Ngôi nhà toạ lạc ở khu "Đảo Kim Cương" của TP. HCM, không gian bên trong được hoàn thiện bằng nội thất cao cấp và đắt đỏ.

Biệt thự tiền tỷ nơi vợ chồng Mai Tây sinh sống

Vào dịp Tết, ngôi nhà được Mai Tây và mẹ chồng trang hoàng lộng lẫy, mỗi góc nhỏ đều rực rỡ sắc hoa tươi. Từ bộ bàn ghế đến nền đá bóng loáng đều phô bày đẳng cấp của một căn villa trăm tỷ, sang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ ấm cúng, tinh tế đặc trưng.





Trong căn villa còn có một phòng karaoke riêng biệt. Tại đây, bộ loa được đầu tư gần 6 tỷ đồng, giá trị tương đương một căn chung cư cao cấp. Trong bếp, bộ pha cà phê phiên bản giới hạn có giá hơn 200 triệu đồng. Ngay đến bộ gương trang trí cũng trên 80 triệu, còn set nến thơm decor thì khoảng 6 triệu. Chỉ tính sơ sơ vài món đồ cũng để thấy được độ xa hoa trong không gian sống của gia đình Mai Tây.

Không gian trong nhà vô cùng rộng lớn, có cả phòng karaoke riêng

Nội thất vô cùng đắt đỏ, điển hình như bộ pha cà phê hơn 200 triệu đồng và bộ gương kính hơn 80 triệu đồng

