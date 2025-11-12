Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!

12-11-2025 - 23:41 PM | Lifestyle

Ngày vui của người đẹp gen Z và ông xã thiếu gia hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới hoành tráng trong tháng 11.

Những ngày qua, cư dân mạng đứng ngồi không yên khi người đẹp Hương Liên chia sẻ ảnh cưới bên chồng thiếu gia trên mạng xã hội. Cô không còn che giấu mặt nửa kia mà thoải mái công khai với công chúng. Sáng 12/11, người đẹp gen Z còn khiến netizen xuýt xoa khi xả kho ảnh trong lễ rước dâu. 

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, “Kim Tae Hee Việt Nam” và bạn trai thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai 13/11. Thiệp cưới của cặp đôi mới đây đã được Á hậu Quỳnh Anh hé lộ trên trang cá nhân khiến dân mạng xôn xao.

Trên story, Quỳnh Anh viết đầy háo hức: “Về mừng em tôi đi lấy chồng nha”. Thiệp cưới của Hương Liên được đánh giá sang trọng, bề mặt thiệp còn có hình hoa sen, được cho là lấy từ ý nghĩa tên của cô. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội vào lúc 17 giờ 30 phút. 

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 1.

Hương Liên và chồng thiếu gia tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào ngày 13/11

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 2.

Hôn lễ của Hương Liên và ông xã hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới hoành tráng nhất tháng 11, quy tụ dàn khách mời toàn những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 3.

Sáng 12/11, người đẹp gen Z xả kho ảnh trong lễ rước dâu trên mạng xã hội

Chồng của Hương Liên là thiếu gia của một tập đoàn lớn, ít khi xuất hiện trước truyền thông. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai đã có quãng thời gian hẹn hò âm thầm, giữ kín mối quan hệ khỏi sự chú ý của công chúng. Thời gian gần đây, Hương Liên cũng hạn chế tham gia các hoạt động trong showbiz. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu vào tháng 6/2025.

Hương Liên từng tiết lộ cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp. Hậu công khai ăn hỏi, Hương Liên từng lên tiếng bảo vệ chồng: "Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ".

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 4.

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 5.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, đám hỏi của người mẫu Hương Liên và chồng thiếu gia gây xôn xao mạng xã hội

Hương Liên sinh năm 2002, là một trong những mẫu ảnh nổi bật được giới trẻ yêu mến nhờ gương mặt thanh tú và thần thái trong trẻo tựa “thần tiên tỷ tỷ”. Nhờ nét đẹp dịu dàng cùng đôi mắt cười cuốn hút, nhiều người còn ưu ái gọi cô là “Kim Tae Hee Việt Nam”. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu, Hương Liên từng tham gia The Face Vietnam với vai trò thí sinh đội HLV Vũ Thu Phương. 

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 6.

Hương Liên từng tiết lộ cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp

Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 7.
Hôn lễ khủng của “Kim Tae Hee Việt Nam” và chồng thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức vào ngày mai!- Ảnh 8.

Sở hữu visual sáng và đôi mắt cười, nhiều người ưu ái gọi cô là “Kim Tae Hee Việt Nam”

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong biệt thự xa hoa Hương Liên sống trước khi về làm dâu cựu Chủ tịch tập đoàn

Bên trong biệt thự xa hoa Hương Liên sống trước khi về làm dâu cựu Chủ tịch tập đoàn Nổi bật

"Gây bão" vì… quá đẹp

"Gây bão" vì… quá đẹp Nổi bật

100 nghìn người đến concert G-DRAGON tại Hà Nội: Show quốc tế có lượng khán giả lớn nhất Việt Nam

100 nghìn người đến concert G-DRAGON tại Hà Nội: Show quốc tế có lượng khán giả lớn nhất Việt Nam

23:02 , 12/11/2025
Đặc sản chỉ có ở miền Tây, cả nước "xin quỳ"

Đặc sản chỉ có ở miền Tây, cả nước "xin quỳ"

22:40 , 12/11/2025
Khách Tây trầm trồ khi ăn món bình dân chỉ vài nghìn trong chợ Việt, nhận xét: "Nó thật sự ở cái tầm!"

Khách Tây trầm trồ khi ăn món bình dân chỉ vài nghìn trong chợ Việt, nhận xét: "Nó thật sự ở cái tầm!"

22:23 , 12/11/2025
Danh mục bất động sản “khủng” giá gần 4.000 tỷ của Sir David Beckham

Danh mục bất động sản “khủng” giá gần 4.000 tỷ của Sir David Beckham

21:01 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên