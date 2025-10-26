Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã tổ chức đám cưới với bạn trai Phó giám đốc tại quê nhà ở thành phố Hà Giang vào đầu tháng 7/2025. Chồng của người đẹp tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi và làm Phó Giám đốc trong một công ty khoáng sản.

3 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ về việc bị một số người trách làm đám cưới nhưng không mời. Cô từng trải qua trường hợp chỉ gặp một vài lần nhưng vẫn bị trách khi không gửi thiệp cưới.

Cô thẳng thắn chia sẻ: "Mình từng trải qua trường hợp là có người chỉ gặp 1-2 lần xong chẳng thân thiết gì mấy mà cưới cứ bắt mình phải mời ý, chịu thực sự còn có người mình chỉ là khách quen đi mua hàng có mấy lần gọi là biết biết nhau trên mạng thế chứ quen biết gì nhau đâu mà trách mình không mời đi ăn cưới. Nói tóm lại có nhiều quả thấy ba chấm thực sự".

Hoa hậu Nông Thúy Hằng viết bài đăng bày tỏ sự bức xúc khi có những người không thân thiết nhưng tỏ thái độ trách cứ vì không được cô mời đi ăn cưới

3 tháng trước, đám cưới của người đẹp 9x với chồng Phó Giám đốc được tổ chức ở Hà Giang

Nàng hậu sinh năm 1999 khẳng định vẫn giữ vững quan điểm rằng đám cưới là sự kiện quan trọng nên chỉ mời những người thật sự yêu quý. Cô cho hay: "Mỗi người 1 cách sống nhưng đối với riêng cá nhân mình thì đám cưới là một sự kiện để mình dành thời gian chất lượng với những người mình yêu quý.

Thế nên mình cũng không mời tràn lan mà chỉ giới hạn số lượng nhất định. Những khách mời trong đám cưới là những người mà mình vui vẻ khi thấy họ và muốn họ cùng chung vui dịp đó nhưng không có nghĩa mình ghét hoặc xem nhẹ những người mình không gửi lời mời. Đôi khi, chỉ là vì đã quá lâu không liên lạc hoặc quá xa xôi không thể gặp được…

Nói tóm lại thực sự thương ai thì mình sẽ thông cảm và sẵn sàng chúc phúc cho mình dù thế nào đi nữa người khác thì mình không biết ma chê cưới trách mong mọi người đều hoan hỉ

Hôn lễ được tổ chức riêng tư và chỉ có sự góp mặt của người thân, bạn bè".

Nông Thúy Hằng cho rằng đám cưới là sự kiện quan trọng nên chỉ mời những người thật sự thân thiết và yêu quý

Hoa hậu Nông Thúy Hằng công khai bạn trai vào đầu năm 2025. Khác với nhiều Hoa hậu, Á hậu thường giữ kín chuyện tình cảm, người đẹp sinh năm 9x lại thoải mái chia sẻ hình ảnh và danh tính của nửa kia.

Nông Thúy Hằng cho biết cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian trước khi quyết định công khai mối quan hệ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Nông Thúy Hằng từng tiết lộ: "Tôi rất thích nói về tình sử nhưng nếu chia sẻ quá nhiều có lẽ sẽ không hay. Còn nếu để chia sẻ thì tôi đã có những mối quan hệ rất trong sáng, dựa trên sự yêu thương quý mến lẫn nhau".

Nông Thúy Hằng từng cho biết, cả hai có nhiều điểm chung trong quan điểm sống. Đặc biệt, ông xã luôn mang đến cảm giác an toàn, tin tưởng và hết lòng ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chồng của Nông Thúy Hằng hơn cô tám tuổi, hiện là Phó Giám đốc

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế tổ chức tại Trung Quốc và giành danh hiệu Á hậu 2.