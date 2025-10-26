Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc

26-10-2025 - 22:20 PM | Lifestyle

Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc

Hôn lễ của Hoa hậu Việt và chồng hơn 8 tuổi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng.

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã tổ chức đám cưới với bạn trai Phó giám đốc tại quê nhà ở thành phố Hà Giang vào đầu tháng 7/2025. Chồng của người đẹp tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi và làm Phó Giám đốc trong một công ty khoáng sản. 

3 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chia sẻ về việc bị một số người trách làm đám cưới nhưng không mời. Cô từng trải qua trường hợp chỉ gặp một vài lần nhưng vẫn bị trách khi không gửi thiệp cưới. 

Cô thẳng thắn chia sẻ: "Mình từng trải qua trường hợp là có người chỉ gặp 1-2 lần xong chẳng thân thiết gì mấy mà cưới cứ bắt mình phải mời ý, chịu thực sự còn có người mình chỉ là khách quen đi mua hàng có mấy lần gọi là biết biết nhau trên mạng thế chứ quen biết gì nhau đâu mà trách mình không mời đi ăn cưới. Nói tóm lại có nhiều quả thấy ba chấm thực sự".

Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc- Ảnh 1.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng viết bài đăng bày tỏ sự bức xúc khi có những người không thân thiết nhưng tỏ thái độ trách cứ vì không được cô mời đi ăn cưới

Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc- Ảnh 2.

3 tháng trước, đám cưới của người đẹp 9x với chồng Phó Giám đốc được tổ chức ở Hà Giang

Nàng hậu sinh năm 1999 khẳng định vẫn giữ vững quan điểm rằng đám cưới là sự kiện quan trọng nên chỉ mời những người thật sự yêu quý. Cô cho hay: "Mỗi người 1 cách sống nhưng đối với riêng cá nhân mình thì đám cưới là một sự kiện để mình dành thời gian chất lượng với những người mình yêu quý. 

Thế nên mình cũng không mời tràn lan mà chỉ giới hạn số lượng nhất định. Những khách mời trong đám cưới là những người mà mình vui vẻ khi thấy họ và muốn họ cùng chung vui dịp đó nhưng không có nghĩa mình ghét hoặc xem nhẹ những người mình không gửi lời mời. Đôi khi, chỉ là vì đã quá lâu không liên lạc hoặc quá xa xôi không thể gặp được…

Nói tóm lại thực sự thương ai thì mình sẽ thông cảm và sẵn sàng chúc phúc cho mình dù thế nào đi nữa người khác thì mình không biết ma chê cưới trách mong mọi người đều hoan hỉ

Hôn lễ được tổ chức riêng tư và chỉ có sự góp mặt của người thân, bạn bè".

Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc- Ảnh 3.

Nông Thúy Hằng cho rằng đám cưới là sự kiện quan trọng nên chỉ mời những người thật sự thân thiết và yêu quý

Hoa hậu Nông Thúy Hằng công khai bạn trai vào đầu năm 2025. Khác với nhiều Hoa hậu, Á hậu thường giữ kín chuyện tình cảm, người đẹp sinh năm 9x lại thoải mái chia sẻ hình ảnh và danh tính của nửa kia.

Nông Thúy Hằng cho biết cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian trước khi quyết định công khai mối quan hệ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Nông Thúy Hằng từng tiết lộ: "Tôi rất thích nói về tình sử nhưng nếu chia sẻ quá nhiều có lẽ sẽ không hay. Còn nếu để chia sẻ thì tôi đã có những mối quan hệ rất trong sáng, dựa trên sự yêu thương quý mến lẫn nhau". 

Nông Thúy Hằng từng cho biết, cả hai có nhiều điểm chung trong quan điểm sống. Đặc biệt, ông xã luôn mang đến cảm giác an toàn, tin tưởng và hết lòng ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Hoa hậu Việt bức xúc sau hôn lễ với Phó Giám đốc- Ảnh 4.

Chồng của Nông Thúy Hằng hơn cô tám tuổi, hiện là Phó Giám đốc

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế tổ chức tại Trung Quốc và giành danh hiệu Á hậu 2.

Bố mẹ chồng Á hậu Quỳnh Châu là chủ doanh nghiệp nổi tiếng, anh chồng có chuỗi cà phê và một quán bar ở TP.HCM

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ôm "giấc mộng Trung Hoa", muốn mở 1.000 quán cà phê nhưng giờ chưa được 10%, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn “kiếm” gần 4.000 tỷ đồng ở xứ tỷ dân

Ôm "giấc mộng Trung Hoa", muốn mở 1.000 quán cà phê nhưng giờ chưa được 10%, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn “kiếm” gần 4.000 tỷ đồng ở xứ tỷ dân Nổi bật

Chân dung ông chủ khách sạn Colline Dalat tổ chức đám cưới hôm nay

Chân dung ông chủ khách sạn Colline Dalat tổ chức đám cưới hôm nay Nổi bật

Cảnh tượng nàng thơ mùa thu ở Hồ Gươm: Khác xa Nhà Thờ Lớn!

Cảnh tượng nàng thơ mùa thu ở Hồ Gươm: Khác xa Nhà Thờ Lớn!

22:18 , 26/10/2025
Ca khúc trở thành hiện tượng nhờ Mưa Đỏ bất ngờ “thay áo mới”

Ca khúc trở thành hiện tượng nhờ Mưa Đỏ bất ngờ “thay áo mới”

22:13 , 26/10/2025
Đỗ Hà bị "đào" lại video đi Hàn chỉ vì chi tiết lạ liên quan tới Viết Vương

Đỗ Hà bị "đào" lại video đi Hàn chỉ vì chi tiết lạ liên quan tới Viết Vương

21:58 , 26/10/2025
Bố mẹ chồng Á hậu Quỳnh Châu là chủ doanh nghiệp nổi tiếng, anh chồng có chuỗi cà phê và một quán bar ở TP.HCM

Bố mẹ chồng Á hậu Quỳnh Châu là chủ doanh nghiệp nổi tiếng, anh chồng có chuỗi cà phê và một quán bar ở TP.HCM

21:18 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên