Ronaldo 40 tuổi và bàn thắng thứ 950

26-10-2025 - 20:57 PM | Lifestyle

Ronaldo cán mốc 950 bàn thắng trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến giới bóng đá phải ngả mũ khi ghi bàn thắng thứ 950 trong sự nghiệp chuyên nghiệp, giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Hazm tại vòng 6 Saudi Pro League. Ở tuổi 40, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn chứng minh rằng thời gian chưa thể đánh bại được niềm đam mê và khát khao chinh phục của anh.

Ronaldo 40 tuổi và bàn thắng thứ 950- Ảnh 1.

Ronaldo chạm 950 bàn thắng trong sự nghiệp

Phút 88 của trận đấu, Ronaldo di chuyển khôn ngoan vào khu vực cấm địa, đón đường chuyền ngang tinh tế của Wesley – cầu thủ người Brazil mới 20 tuổi trước khi tung cú dứt điểm một chạm bằng chân phải. Bóng đập đất rồi bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng cho Al Nassr. Sau bàn thắng, CR7 không ăn mừng theo kiểu quen thuộc mà xoay người, chỉ tay về phía Wesley như một lời tri ân cho người kiến tạo, một khoảnh khắc thể hiện rõ sự trưởng thành và vai trò thủ lĩnh của anh trong tập thể toàn sao.

Bàn thắng này không chỉ giúp Al Nassr củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu Saudi Pro League, mà còn đánh dấu cột mốc 950 bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo. Ronaldo trở thành cầu thủ hiếm hoi chạm ngưỡng này.

Ở tuổi 40, nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc lui về hậu trường, nhưng Ronaldo vẫn duy trì nền tảng thể lực đáng kinh ngạc, cùng khả năng săn bàn bản năng như thuở đỉnh cao. Mỗi bước chạy, mỗi pha dứt điểm của anh đều là minh chứng cho tinh thần chuyên nghiệp và ý chí thép của thương hiệu "CR7".

Ronaldo 40 tuổi và bàn thắng thứ 950- Ảnh 2.

Ronaldo 40 tuổi và bàn thắng thứ 950- Ảnh 3.

Ronaldo lập kỷ lục ở tuổi 40

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

