Ronaldo lập kỷ lục ở tuổi 40

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh giá trị của một huyền thoại sống khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha hòa Hungary 2-2, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các vòng loại World Cup.

Trong trận đấu diễn ra tối 14/10, Hungary bất ngờ mở tỷ số sớm với pha đánh đầu của trung vệ Attila Szalai. Tuy nhiên, Ronaldo nhanh chóng tỏa sáng với hai bàn thắng liên tiếp, giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng dẫn 2-1. Dù vậy, ở phút 90+1, Hungary kịp ghi bàn gỡ hòa, khép lại trận cầu kịch tính với tỷ số 2-2.

Hai bàn thắng này giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công ở vòng loại World Cup lên 40 bàn, chính thức vượt qua kỷ lục cũ của Carlos Ruiz (Guatemala) với 39 bàn. Thành tích này cũng giúp siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ xa Lionel Messi – người đang có 36 bàn ở vòng loại.

Ronaldo khẳng định đẳng cấp

Không chỉ lập kỷ lục, cú đúp vào lưới Hungary còn nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo lên 948 bàn, trong đó có 143 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 40, CR7 vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng nể, tiếp tục là niềm cảm hứng và chỗ dựa cho toàn đội Bồ Đào Nha.

Sau trận hòa này, Bồ Đào Nha vẫn giữ vững ngôi đầu bảng F vòng loại với 10 điểm, hơn Hungary 5 điểm. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi trước Cộng hòa Ireland hoặc Armenia ở các lượt trận tới, thầy trò HLV Roberto Martínez hoàn toàn có thể sớm giành vé dự World Cup.