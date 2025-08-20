Vì sao giàu có, nổi tiếng như Ronaldo vẫn bị một siêu mẫu “đá”?

Cristiano Ronaldo và Irina Shayk từng là một trong những cặp đôi quyền lực, thu hút sự chú ý bậc nhất làng bóng đá và thời trang quốc tế. Dù Ronaldo từng hẹn hò với rất nhiều bóng hồng, Irina được đánh giá là cô bạn gái quyến rũ nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha. Thậm chí, thời điểm đó xuất hiện tin đồn rằng cả hai đã đính hôn. Thế nhưng, mối tình kéo dài 5 năm đã bất ngờ kết thúc vào đầu năm 2015, để lại nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự.

Ronaldo có mối tình sâu đậm với nàng siêu mẫu

Mâu thuẫn với gia đình Ronaldo

Ronaldo và Irina bắt đầu hẹn hò từ năm 2010 sau khi hợp tác trong một chiến dịch quảng cáo. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, siêu sao người Bồ Đào Nha thường đưa bạn gái xuất hiện tại những sự kiện lớn, trong đó có lễ trao Quả bóng Vàng.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt xuất hiện khi Irina vắng mặt tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2014 – nơi Ronaldo lần thứ ba được vinh danh. Ít ngày sau, cả hai chính thức xác nhận chia tay.

Nguồn tin từ báo giới châu Âu cho rằng mối quan hệ giữa Irina và gia đình Ronaldo, đặc biệt là mẹ anh – bà Dolores, không mấy hòa hợp. Bà Dolores được cho là mong con trai tìm một người phụ nữ giản dị, ưu tiên chăm sóc gia đình thay vì một siêu mẫu bận rộn như Irina. Việc Irina vắng mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mẹ Ronaldo cũng được cho là nguyên nhân khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Có thông tin nàng siêu mẫu không được lòng mẹ Ronaldo

Siêu mẫu nghi ngờ về lòng chung thủy của Ronaldo

Ngoài yếu tố gia đình, nhiều tin đồn còn cho rằng Irina nghi ngờ sự chung thủy của Ronaldo. Sau chia tay, siêu mẫu người Nga từng úp mở về mong muốn tìm kiếm một người đàn ông "trung thực và chung thủy", khiến dư luận càng tin rằng cô phát hiện bạn trai vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng.

Irina từng chia sẻ bóng gió về lý do chia tay: "Tôi tìm kiếm một người đàn ông thành thật, chung thủy với một nửa của mình. Tôi cho rằng đó là phẩm chất quan trọng nhấ".

Một số nguồn tin từ Anh tiết lộ, Irina đã nhìn thấy những tin nhắn lạ trong điện thoại của Ronaldo tại một bữa tiệc ở Madrid và chính điều đó khiến cô cảm thấy bị phản bội. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính chưa bao giờ trực tiếp xác nhận các nghi vấn này.

Cô nàng nghi ngờ Ronaldo không chung thủy

Irina lần đầu lên tiếng

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi sau khi chia tay, Irina chia sẻ rằng giữa cô và Ronaldo tồn tại nhiều bất đồng không thể dung hòa. Cô cảm thấy bạn trai quá phụ thuộc vào ý kiến gia đình và không thực sự nghiêm túc với chuyện hôn nhân.

Sau khi đường ai nấy đi, Irina Shayk nhanh chóng bước vào mối quan hệ với tài tử Bradley Cooper và sinh con gái Lea vào năm 2017.

Về phía Ronaldo, anh tìm thấy bến đỗ mới bên Georgina Rodríguez. Không chỉ gắn bó nhiều năm, Georgina còn được lòng gia đình CR7, đặc biệt là mẹ anh, và hiện tại cả hai đã xây dựng tổ ấm hạnh phúc với các con. Mới đây, Ronaldo còn khiến tất cả phải chú ý khi cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương có giá hạng triệu USD.