Đồng đội cũ của Ronaldo bất ngờ đi làm công nhân

23-10-2025 - 12:56 PM | Sống

Từng là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Juventus, được tập luyện cùng Cristiano Ronaldo, cầu thủ này bất ngờ chuyển sang làm việc ngành xây dựng.

Từng là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Juventus, được tập luyện cùng Cristiano Ronaldo, Cendrim Kameraj giờ đây khiến nhiều người bất ngờ khi đang làm việc trong ngành xây dựng.

Cendrim Kameraj sinh ra ở Lucerne (Thụy Sĩ) trong một gia đình gốc Kosovo. Sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ và kỹ thuật ổn định, anh sớm được các tuyển trạch viên Juventus phát hiện và chiêu mộ vào năm 2017. Tại đây, Kameraj có cơ hội tập luyện cùng đội một, nơi anh từng sánh vai với những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có Cristiano Ronaldo.

Đồng đội cũ của Ronaldo bất ngờ đi làm công nhân- Ảnh 1.

Đồng đội cũ của Ronaldo chuyển nghề do chấn thương liên tiếp

Tuy nhiên, sự nghiệp tưởng như rộng mở của Kameraj sớm rẽ sang hướng khác. Khi mới ngoài 20 tuổi, anh liên tiếp dính những chấn thương nặng, trong đó có ít nhất hai lần đứt dây chằng chéo gối.

Dù nỗ lực hồi phục và thử vận may tại một vài CLB hạng thấp, Kameraj không thể lấy lại phong độ. Năm 2024, anh quyết định giã từ bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 25, khép lại giấc mơ chưa trọn vẹn trong im lặng.

Sau khi rời sân cỏ, Kameraj trở về Thụy Sĩ và bắt đầu làm việc cho một công ty xây dựng địa phương. Một bức ảnh anh chụp tại công trường bất ngờ lan truyền trên mạng, khiến dư luận ngỡ ngàng khi nhận ra “người từng tập cùng Ronaldo giờ khoác áo bảo hộ và đội mũ công nhân”.

Trước sự quan tâm của báo giới, Kameraj bình thản chia sẻ: “Đó là một dự án quay video cho công ty tôi đang làm. Tôi thấy không có gì xấu hổ. Tôi biết ơn vì vẫn khỏe mạnh và có công việc ổn định".

Anh cũng nói thêm rằng quãng thời gian gắn bó với bóng đá vẫn là hành trang quý giá: “Tôi học được kỷ luật, tinh thần làm việc nhóm và sự kiên trì. Tất cả đều giúp ích cho tôi dù ở bất kỳ công việc nào".

Theo Hải Đăng

