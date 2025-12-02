Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cô gái Tây la hét thất thanh khi thử 1 trò chơi độc lạ ở Việt Nam

02-12-2025 - 23:32 PM | Sống

Tưởng sẽ có một video "xinh xẻo" để khoe với bạn bè, cô gái Tây lại bất ngờ la hét không ngừng khi thử một trải nghiệm độc lạ ở Việt Nam, khiến dân mạng bật cười vì quá… thật.

Trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng nổi tiếng với du khách nước ngoài không chỉ bởi thiên nhiên đẹp, ẩm thực hấp dẫn mà còn bởi những trải nghiệm "có một không hai" mà khó nơi nào trên thế giới có được. Lướt TikTok hay Instagram, dễ dàng bắt gặp hàng loạt vlog của khách Tây ghi lại những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa dở khóc dở cười: nào là tập ăn mắm tôm, thử chở nhau bằng xe máy để khám phá các địa điểm du lịch, rồi đến cả những dịch vụ massage độc lạ từng gây bão mạng xã hội. Và mới đây, một cô gái lại khiến dân tình bật cười khi thử trò "massage vịt" giữa Phong Nha - Kẻ Bàng.

Địa điểm trong video được chia sẻ là một trang trại nhỏ gần Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi du khách có thể trải nghiệm kiểu massage đặc biệt: cho thức ăn của vịt lên chân, để hàng chục chú vịt bu lại, tạo cảm giác tê tê, buồn buồn mà nhiều người mô tả là "sảng khoái tới mức khó tả".

Cô gái trong video ban đầu tỏ ra đầy phấn khích, chuẩn bị tinh thần để quay một đoạn clip "cute" làm kỷ niệm. Nhưng chỉ vài giây sau khi cả đàn vịt ùa đến, cô lập tức la hét thất thanh. Điều thú vị là dù hét rất dữ dội, cô gái lại liên tục cười và cố giữ bình tĩnh, như thể đang trải qua một thứ cảm giác nửa sợ nửa vui. Sau khi đăng tải video, cô chia sẻ với một câu đầy hài hước: "Video này không hề xinh đẹp như tôi tưởng, nhưng tôi thề là tôi đã vui thật sự."

Không ngờ rằng khoảnh khắc chân thật ấy đã tạo nên cơn sốt nhỏ trên mạng xã hội. Tính đến hiện tại, video đã thu hút gần 14 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều người nước ngoài vừa xem vừa ôm bụng cười vì biểu cảm "đau khổ nhưng hưởng thụ" của cô gái Tây.

Một trò chơi độc lạ mà không phải ở đâu cũng có, nhưng không thể phủ nhận rằng, massage vịt đã và đang thu hút các du khách nước ngoài trải nghiệm khi tới Việt Nam.

Dưới phần bình luận, không ít du khách quốc tế từng có dịp trải nghiệm massage vịt hoặc các hoạt động dân dã ở Việt Nam cũng ùa vào chia sẻ kỷ niệm. Điều đó cho thấy những điều bình dị ở Việt Nam đôi khi chính là điều để lại ấn tượng mạnh nhất cho bạn bè quốc tế.

Không chỉ sở hữu thiên nhiên kỳ vĩ như Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam còn khiến du khách nhớ mãi bởi sự hồn hậu, vui tính của con người và cả những trải nghiệm dân dã nhưng độc đáo đến mức… viral. Massage vịt, nghe thì kỳ lạ nhưng lại gây cười, gây tò mò và thậm chí tạo cảm giác thư giãn cho nhiều người. Càng bất ngờ hơn khi những trò "mộc mạc" như thế này lại khiến du khách thêm yêu sự chân thật, gần gũi và hào sảng ở những vùng quê Việt Nam.

(Nguồn: @oliviamay7)

Bảo tàng ngoài trời nằm giữa rừng thông đang gây sốt: Cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, quy tụ hơn 100 tác phẩm được dàn dựng giữa không gian ngập nắng và gió

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

