Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa

27-10-2025 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Lời chia sẻ của cô gái 33 tuổi, tới từ Malaysia bị lừa sang Campuchia đã khiến nhiều người không khỏi thương xót.

Nhiều nạn nhân của lừa đảo việc làm ở Campuchia đã trở thành nạn nhân của các hình thức tra tấn dã man, đặc biệt là nếu họ không làm việc tốt. Mới đây, một cô gái đến từ Klang, Malaysia - một trong những nạn nhân được giải cứu, đã sống sót để kể lại câu chuyện. Cô gái 33 tuổi, tên là Ong, đã bị chích điện hàng ngày trước khi được giải cứu.

Theo kế hoạch, cô Ong đã trở về quê nhà vào hôm thứ Sáu, 24/10 vừa qua. Chuyến bay của cô được dự kiến hạ cánh xuống Nhà ga số 2 (KLIA2) của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) lúc 6 giờ chiều, cùng với một cuộc họp báo dự kiến diễn ra để cô chia sẻ chi tiết về trải nghiệm của mình.

Cô gái tiết lộ cuộc sống

Tổng Thư ký Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO), ông Datuk Hishamuddin Hashim.

Kể lại câu chuyện buồn của mình, cô Ong cho biết mình đã bị người chủ lao động ở Port Klang lừa đảo. Người này nói với cô rằng công ty sẽ chuyển đến Trung Quốc do khủng hoảng tài chính. Ong được hướng dẫn quá cảnh qua Campuchia trước khi đến Trung Quốc, nhưng đã bị bán cho một tổ chức buôn người ở quốc gia này. Từ đó, mỗi ngày sống ở đó với cô đều là những phút giây như dưới địa ngục, với đủ trò hành hạ, tra tấn dã man, bao gồm cả việc chích điện. 

“Nạn nhân đã bị bán cho một tổ chức tội phạm vào ngày 1 tháng 9 và bị chích điện mỗi ngày. Lực lượng Đặc nhiệm và cảnh sát Campuchia đã đột kích địa điểm hai lần nhưng không giải cứu được cô ấy”, Tổng Thư ký Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO), Datuk Hishamuddin Hashim cho biết.

Cô gái tiết lộ cuộc sống

Một nạn nhân nữ bị chích điện tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia.

Ông Hishamuddin cũng nói thêm rằng tổ chức tội phạm này đã tuyên bố rằng cô Ong đang mắc nợ, nhưng điều này là không đúng sự thật. Cô gái đã bị ép ký các giấy tờ vay nợ như một cái cớ để có thể bị giam giữ và tra tấn. Ông nói thêm rằng ban đầu gia đình nạn nhân dự định trả khoản tiền chuộc 120.000 RM (khoảng 750 triệu VNĐ) sau khi mất hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền Campuchia.

Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chích điện cũng đã được lan truyền trên mạng. "Chúng tôi đã liên lạc được với nạn nhân và hướng dẫn cô ấy cách trốn thoát khỏi trại giam của tổ chức tội phạm. Một đại diện đã được cử đến đón cô ấy", ông Hishamuddin chia sẻ. 

Ông Hishamuddin cũng cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) sẽ xử lý vụ việc và sẽ tạm giữ cô Ong để thẩm vấn nếu cần thiết. Cho đến nay, Bộ Nội vụ Malaysia đã giải cứu thành công hơn 400 người Malaysia khỏi các tổ chức buôn người khác nhau ở Campuchia.

Trong những năm qua, nhiều cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm cả người Malaysia, đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo việc làm ở Campuchia, với nhiều trường hợp người giới thiệu việc làm chính là bạn bè hoặc người thân của nạn nhân. 

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

