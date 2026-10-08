Cô gái Ukraine lọt vào mắt ông chủ chỉ sau một buổi phỏng vấn, cưới xong mới biết thân phận thật của chồng

Có những mối tình bắt đầu từ một cuộc gặp được sắp đặt, nhưng càng đi tiếp lại càng giống như một sự lựa chọn của số phận. Trần Đào, chàng trai xuất thân từ gia đình có điều kiện ở Sơn Tây, Trung Quốc, gặp Angela trong hoàn cảnh khá đặc biệt: anh đang cần một giáo viên piano, còn cô gái người Ukraine lại trở thành người khiến anh rung động ngay trong lần đầu trò chuyện.

Từ chàng thiếu gia mê âm nhạc đến cuộc gặp định mệnh với cô giáo Ukraine

Trần Đào sinh ra tại Sơn Tây trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ, anh đã được cha mẹ đầu tư cho con đường nghệ thuật. Năm 18 tuổi, anh sang Ukraine du học, dành hai năm để học ngoại ngữ và thanh nhạc. Đến năm 20 tuổi, Trần Đào thi đỗ Nhạc viện Tchaikovsky ở Moscow.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì tiếp tục ở lại nước ngoài, anh trở về Trung Quốc với mong muốn phát triển sự nghiệp và đóng góp cho nền âm nhạc quê nhà. Đến năm 25 tuổi, Trần Đào vừa điều hành công việc liên quan đến đào tạo âm nhạc, vừa vẫn độc thân.

Một lần, cô giáo thanh nhạc biết học trò chưa có bạn gái nên giới thiệu cho anh một cựu sinh viên người Ukraine tên Angela. Đúng thời điểm đó, Trần Đào cũng đang tìm một giáo viên piano giỏi cho trung tâm đào tạo của mình. Vì thế, anh trực tiếp phỏng vấn Angela qua mạng.

Về chuyên môn, cô nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng điều khiến Trần Đào ấn tượng hơn cả lại là vẻ ngoài của Angela với đôi mắt xanh và nụ cười rạng rỡ. Anh gần như rung động ngay từ lần đầu nhìn thấy cô.

Tháng 7/2013, Angela đến Trung Quốc. Khi ấy cô không biết nhiều tiếng Trung và người duy nhất quen biết là Trần Đào. Cô bắt đầu làm giáo viên piano cho người nước ngoài tại một lớp đào tạo ở Đại Đồng, Sơn Tây.

Trần Đào trả cho Angela khoảng 1.000 USD/tháng, tương đương khoảng 24 triệu đồng theo cách quy đổi trong câu chuyện. Hai người thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, cùng đi du lịch và dần trở nên thân thiết. Mẹ Trần Đào cũng sớm nhận ra tình cảm của con trai nên thúc giục anh chủ động hơn.

Bỏ qua tỏ tình, chàng trai quyết định cầu hôn rồi nhận một tháng im lặng

Đến giữa năm 2014, Trần Đào không muốn mối quan hệ tiếp tục ở trạng thái mập mờ. Thay vì nói lời yêu trước, anh quyết định tiến thẳng tới màn cầu hôn.

Anh chuẩn bị một buổi tối lãng mạn tại khách sạn cao cấp, có hoa, nhẫn kim cương và tiếng piano. Khi một nghệ sĩ mang nhẫn tới, Angela vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Đào sau đó quỳ xuống trước mặt cô và nói: “Lấy anh nhé!”.

Angela bật khóc rồi gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, cô trở về Ukraine thăm gia đình. Điều khiến Trần Đào bất an là Angela trở nên ít nói và gần như không liên lạc với anh. Bạn bè thậm chí khuyên anh nên từ bỏ vì cho rằng cô có thể sẽ không quay lại Trung Quốc.

Gia đình Angela vốn khá đặc biệt. Cô sống cùng mẹ và hai em gái, trong khi Trung Quốc cách quê nhà của cô rất xa. Việc một người mẹ để con gái lấy chồng rồi định cư ở một đất nước khác vì thế cũng không phải quyết định dễ dàng.

Trần Đào vẫn không bỏ cuộc. Anh liên tục gọi điện cho Angela. Trong lúc vừa nhớ người yêu vừa lo sợ chuyện tình có thể kết thúc, anh hỏi cô một câu thẳng thắn: “Chúng ta kết hôn luôn được không?”.

Câu trả lời cuối cùng khiến anh nhẹ nhõm. Mẹ Angela đồng ý.

Angela trở lại Trung Quốc. Hai người tổ chức đám cưới rồi định cư tại Sơn Tây, quê hương Trần Đào. Cô tiếp tục công việc giảng dạy piano, còn Trần Đào phát triển công việc riêng. Từ ông chủ và nhân viên, họ chính thức trở thành vợ chồng.

Mẹ vợ và em vợ Trần Đào rất thích thú khi đến thăm nhà thông gia ở Trung Quốc

Từ nàng dâu Ukraine thành thành viên của cả gia đình Trung Quốc

Năm 2016, Angela sinh con đầu lòng. Mẹ Trần Đào rất vui và hào phóng tặng cháu trai một món quà có giá trị lên tới tiền triệu. Bà cũng nói rõ rằng mình không có thời gian trực tiếp chăm cháu, nên sẽ chủ yếu hỗ trợ con cái về mặt tài chính.

Sau đó, Angela sinh thêm hai người con. Chỉ trong khoảng 4 năm, cô sinh 3 con nên việc chăm sóc gia đình không hề đơn giản. Mẹ Angela từ Ukraine cũng sang Trung Quốc để giúp con gái chăm sóc các cháu.

Trần Đào dành nhiều sự quan tâm cho mẹ vợ. Anh từng chia sẻ rằng sau khi học được một chút tiếng Trung, mẹ vợ bắt đầu tham gia các nhóm nhảy của những người lớn tuổi sống cùng khu và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Trung Quốc.

Anh còn chủ động nấu những món ăn Nga cho mẹ vợ, nhưng bà lại nhanh chóng thích nghi với ẩm thực Trung Hoa. Trần Đào cũng đưa thẻ cho bà sử dụng khi mua sắm.

Dù vậy, mẹ Angela vẫn luôn lo lắng cho người thân ở Ukraine, nhất là khi tình hình chiến sự khiến cuộc sống tại quê nhà trở nên khó khăn. Để mẹ vợ bớt cảm giác xa cách, Trần Đào chủ động đón cả em vợ sang Trung Quốc.

Sự nhiệt tình của chàng rể khiến mẹ Angela dần thay đổi suy nghĩ. Nếu trước đây bà từng lo con gái lấy chồng quá xa, thì sau này bà lại mong cô con gái út cũng có thể gặp được một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình như Trần Đào.

Từ một cuộc phỏng vấn tìm giáo viên piano, Trần Đào và Angela đã trở thành vợ chồng, có 3 người con và kéo hai gia đình ở hai đất nước xích lại gần nhau. Câu chuyện của họ cũng cho thấy đôi khi một cuộc hôn nhân xuyên biên giới không chỉ là chuyện hai người lựa chọn nhau, mà còn là hành trình để cả hai gia đình học cách trở thành người thân của nhau.