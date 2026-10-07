TST: Ông Belousov hạ lệnh, 10 giờ tập kích liên hoàn bắt đầu: Nhiều vụ nổ được ghi nhận ở Ukraine đúng thời điểm đặc biệt

Đêm rạng sáng 7/10, Nga tiến hành một đợt tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào hậu phương Ukraine. Đây là một trong những đợt tấn công mạnh nhất, diễn ra sau lời cảnh báo của Bộ Quốc phòng Nga về việc tăng cường đánh vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan.

Đòn trả đũa của Nga

Vài ngày trước, ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ sớm tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Sau đó, một tàu chở dầu tại Sochi bốc cháy. Trong đêm rạng sáng 6/10, phía Ukraine cũng tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Moscow và tỉnh Moscow. Theo thông tin được bài viết dẫn lại, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 650 UAV Ukraine.

Sau cuộc tấn công vào Sochi, các tác giả kênh Đế chế rất giận dữ viết: "Những cây cầu ở Kiev cần bị đánh cho sập hoàn toàn".

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đưa ra lời cảnh báo rõ ràng: Sau tuyên bố của ông Zelensky, quân đội Nga sẽ tăng cường tấn công các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan tại Kiev cùng những tỉnh khác của Ukraine.

"Người dân Ukraine nên quy trách nhiệm về việc này cho người đứng đầu chính quyền Kiev".

Truyền thông Ukraine chia sẻ tuyên bố này với những dòng tiêu đề như "(Ông) Belousov đã nổi giận phát lệnh" và "Thảm họa đang chờ chúng ta".

Một đợt tập kích mới, sử dụng nhiều loại tên lửa và UAV để đánh vào hàng loạt mục tiêu, vì thế chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo Đài TST (Nga), cuộc tấn công bắt đầu vào rạng sáng 7/10, đúng ngày sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là ngày thứ 42 liên tiếp quân đội Nga tiến hành các đòn tập kích phối hợp nhằm vào những mục tiêu phía Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian

10 giờ tập kích liên hoàn

Gần nửa đêm, Kiev bắt đầu xuất hiện những đợt mất điện ngắn sau khi một UAV đánh trúng trạm biến áp ở phía tây thành phố. Những tiếng nổ tiếp theo cũng được ghi nhận ở hướng trạm biến áp này.

Theo các kênh theo dõi địa phương, trong suốt đêm, quân đội Nga tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng. Nhà máy nhiệt điện Tripolskaya, nhà máy điện có công suất lớn nhất tỉnh Kiev, nằm trong số các mục tiêu bị đánh trúng.

Các nguồn tin được bài viết dẫn lại cho biết hơn 20 tên lửa, gồm Iskander, Zircon và Oniks, đã được phóng về phía Kiev. Sau các đòn đánh, những đám cháy lớn xuất hiện tại các quận Podolsky, Obolonsky, Shevchenkovsky và Darnitsky. Ngoài các cơ sở năng lượng, những kho chứa vũ khí và linh kiện UAV cũng bị tấn công.

Một phần đáng kể các đòn tập kích tập trung vào trạm biến áp Kievskaya 750 kV ở tỉnh Kiev. Trạm này đã hứng chịu nhiều đòn đánh từ một ngày trước đó. Các chuyên gia được bài viết dẫn lời nhận định mục tiêu có thể là cắt đứt kết nối truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân Ukraine.

Chỉ ít lâu sau, một đợt tên lửa tiếp theo hướng về Kiev được ghi nhận. Theo bài viết, đây có thể là tên lửa do các máy bay thuộc lực lượng không quân chiến lược Nga phóng đi sau khi cất cánh gần nửa đêm.

Tại quận Darnitsky vang lên ít nhất 4 tiếng nổ. Cùng lúc, đám cháy tại khu nhà kho bị đánh trúng trước đó ở quận Podolsky tiếp tục lan rộng.

Gần sáng, tên lửa Kalibr tham gia cuộc tấn công. Khoảng 4 giờ 40 phút, những tên lửa hành trình phóng từ biển đầu tiên được ghi nhận trong không phận Ukraine. Sau loạt tên lửa đạn đạo dồn dập, đợt tập kích chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Kênh Du kích Donbass thông báo:

"Khoảng 6 giờ 30 phút, tên lửa Kh-101 cũng đánh vào một mục tiêu tại Alexandria, tỉnh Kirovograd. Vài phút sau, những tiếng nổ tiếp tục được ghi nhận ở tỉnh Kiev.

Đồng thời, các nhóm tên lửa Iskander-K mới vẫn đang bay, nên giai đoạn tấn công bằng tên lửa hành trình chưa kết thúc.

Có thông tin về các đòn đánh ở khu vực Priluki và chuỗi tập kích tiếp diễn tại Kremenchug. Riêng các UAV tấn công dùng động cơ phản lực đã liên tục đánh vào trạm biến áp Kievskaya 750 kV trong nhiều giờ."

Tên lửa đạn đạo cũng được sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Dnepropetrovsk và Kremenchug. Theo bài viết, quân đội Nga đặc biệt tập trung hỏa lực vào khu vực này.

Tại Dnepropetrovsk, một cơ sở công nghiệp được báo cáo đã bị đánh trúng. Ở Zaporozhye, những tiếng nổ được ghi nhận sau các đòn tấn công bằng bom hàng không gắn bộ cánh và mô-đun dẫn đường UMPK.

Kremenchug hứng chịu cả tên lửa Iskander, Kalibr và Kh-101. Các mục tiêu gồm nhà máy thủy điện địa phương và, theo thông tin ban đầu, khu vực nhà máy lọc dầu.

Các kênh theo dõi cho biết tên lửa đánh vào nhà máy thủy điện có cả loại mang đầu đạn chùm, nhằm mở rộng phạm vi phá hủy hạ tầng. Với số lượng đòn đánh được ghi nhận, những nguồn tin này nhận định nhà máy đang hứng chịu một đợt tấn công đặc biệt dữ dội.

Kênh Kharkov số một viết: "Có người từ Dnepropetrovsk nhắn về: Một đêm kinh hoàng, tên lửa Iskander liên tục bay tới."

Cũng trong thời gian đó, một nhóm tên lửa Iskander-K từ hướng tỉnh Chernigov bay vào tỉnh Poltava, hướng tới nhà máy thủy điện.

Cầu qua Dnipro bị gián đoạn giao thông

Tại Zaporozhye, các đòn tập kích tiếp theo được ghi nhận. Theo bài viết, nhiều bom FAB gắn UMPK đã đánh trúng cầu dây văng bắc qua sông Dnipro, làm hư hại mặt cầu.

Người đứng đầu chính quyền địa phương xác nhận một cơ sở hạ tầng giao thông bị tấn công và việc đi lại bị hạn chế. Cây cầu là tuyến hậu cần quan trọng phục vụ tiếp tế cho quân đội Ukraine. Những hư hại ở mặt cầu đã khiến hoạt động giao thông qua đây bị gián đoạn.

Trong khi đó, tại Odesa, các nguồn tin quân sự Nga cho biết một số kho chứa UAV và xuồng không người lái đã bị phá hủy. Những nguồn tin này còn nói ba tàu lớn đã chìm hoàn toàn, thay vì chỉ bị hư hại.

Các phóng viên chiến trường Win-Win tổng kết:

"Lực lượng tên lửa Nga đã trải qua một đêm đáng chú ý. Hơn 70 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, từ Kh-101 đến Kalibr và Oniks, dồn dập đánh vào những mục tiêu ít gặp: Kremenchug, Priluki cùng một vài địa điểm khác ở các tỉnh Sumy và Kharkov, nơi không ngờ sẽ bị tấn công. Tại Kremenchug, nhà máy thủy điện bị đánh trúng."

Theo các nguồn tin được dẫn trong bài, đợt tập kích kéo dài từ đêm tới sáng, với nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV và bom hàng không được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự, năng lượng và giao thông tại nhiều khu vực của Ukraine.

Minh Minh (Theo TST)